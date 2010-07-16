Кравчук розкритикував «хлопчиків», які зробили подання в КС

Президент України 1991-1994 років Леонід КРАВЧУК критикує нинішню владу за намагання знову переписати Конституцію під існуючу політичну ситуацію.

Про це він заявив сьогодні під час урочистого засідання ВР з нагоди 20-ї річниці Декларації про суверенітет.

Л.КРАВЧУК зауважив, що як тільки виникла теза про те, що Конституція 1996 року краща, то зразу виникло бажання повернути її дію. «Але ви запросіть президента КУЧМУ і спитайте, чого він у 2004 році, маючи таку блискучу Конституцію з власної волі та ініціативи подав до Верховної Ради нову Конституцію – не президентсько-парламентську, а парламентсько-президентську», - сказав він.

Л.КРАВЧУК зауважив, що він ставив це питання перед Л.КУЧМОЮ, і той пояснив, що нова Конституція буде кращою та більш демократичною. «А сьогодні вже одразу є конституційне подання. Хлопчики одразу побігли і написали», - додав перший Президент України. Він зауважив, що це є нічим іншим, ніж колотнечею та безвідповідальністю.