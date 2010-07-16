20 липня о 13:30 в агентстві УНІАН (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) відбудеться презентація проекту «Захист прав дітей у стані ризику: конкурс малюнків серед неповнолітніх, які перебувають в установах виконання покарань».

Йтиметься про нові методи пенітенціарного виховання в Україні, творчість неповнолітніх засуджених з точки зору культурних підтекстів та сучасного епатажного мистецтва, канадський досвід роботи з неповнолітніми правопорушниками та ін.

Учасники: Перший секретар Посольства Канади в Україні Гійом Лєгро, Начальник відділу організації діяльності виховних колоній та ресоціалізації жінок Державного департаменту України з питань виконання покарань Валерій Калівошко, Координатор Канадського фонду місцевих ініціатив Валерія Ткаченко, Голова Правління Євроклубу «Право і Захист», директор проекту Володимир Брущенко, художник, член журі конкурсу Олександр Ройтбурд, художник, член журі конкурсу Ілля Чічкан, креативний директор рекламної групи «МЕКС», член журі конкурсу Олена Зуєва.

Телефони для додаткової інформації: 044 331 22 52; 097 868 65 33. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Довідково: Конкурс малюнків проводиться громадською організацією «Євроклуб «Право і Захист» за сприяння Державного департаменту України з питань виконання покарань та фінансовій підтримці Посольства Канади в Україні. Головною метою Проекту є підвищення ефективності пенітенціарного виховання шляхом стимулювання творчого потенціалу неповнолітніх засуджених.

