Азаров чекає ідей від НСЖУ: як завадити поширенню брехні в ЗМІ

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про необхідність зобов`язати виконавчу владу реагувати на критичні публікації у ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні секретаріату Національної спілки журналістів.

«Будь-яка публікація, якщо вона професійна, якщо вона зроблена з патріотичних і громадянських позицій, то, безумовно, ми на неї реагуватимемо і щодо неї вживатимуться заходи – однозначно», - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас прем`єр підкреслив, що виступає за розвиток незалежних ЗМІ. «Але ми чудово знаємо, що поряд з незалежними засобами масової інформації, є і залежні, платні, замовні засоби масової інформації, які працюють на замовників», - додав він.

М.АЗАРОВ також закликав Національну спілку журналістів разом з урядом розробити механізми, які перешкоджатимуть появі в ЗМІ замовних матеріалів. «Ми маємо продумати, як перешкодити розповсюдженню брехні», - запропонував глава уряду.

У свою чергу, голова Національної спілки журналістів Ігор ЛУБЧЕНКО звернувся до М.АЗАРОВА з проханням про необхідність проведення Головним управлінням державної служби службового розслідування з питання втручання обласних, міських і районних держадміністрацій Одеської, Луганської, Харківської, Сумської, Черкаської і Чернігівської областей у редакційну політику і журналістську діяльність.

Крім того, І.ЛУБЧЕНКО також вважає за необхідне притягати до відповідальності голову Одеської обласної держадміністрації Едуарда МАТВІЙЧУКА, який вивів облдержадміністрацію зі складу співзасновників єдиної обласної україномовної газети «Чорноморські новини», і водночас докладає зусиль зі створення державної газети «Одещина».