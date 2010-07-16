Бідні заплатять за багатих

Лише кілька днів тому, 13 липня 2010 року Київський апеляційний адміністративний суд скасував постанову Кабміну № 366 з моменту її прийняття, якою платників єдиного та фіксованого податків зобов’язували сплачувати додаткові внески до Пенсійного фонду України. Одним з аргументів, на яких ґрунтується рішення суду: ставки внесків до Пенсійного фонду мають встановлюватися виключно законом. Неофіційно представники Кабміну пояснювали, що уряд змушений був запровадити сплату додаткових внесків до Пенсійного фонду України з огляду на відмову депутатського корпусу прийняти ці зміни на рівні закону. А оскільки Пенсійний фонд у той час нагадував «чорну дірку», доцільність перемогла законність і Кабінет Міністрів самотужки прийняв те, що мав зробити виключно парламент.

Нова влада винесла уроки з діяльності своїх попередників. Латати дірки Пенсійного фонду за рахунок платників єдиного та фіксованих податків будуть тепер законно – Президент України підписав зміни в Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якими фактично продублював положення одіозної постанови Кабміну № 366.

З набранням чинності цим законом платники єдиного та фіксованого податків повинні будуть додатково до єдиного/фіксованого податку сплачувати окремо внески до Пенсійного фонду, розмір яких становитиме від 210,82 гривень щомісячно. Таким чином, цим законом фактично нівелюється поняття «єдиного податку» та спрощеної звітності. Спрощенці повинні будуть не просто сплачувати єдиний податок і подавати щоквартально звітність, а ще й сплачувати щомісячно додаткові внески до Пенсійного фонду і подавати відповідну звітність. Якщо так піде і надалі, то на «спрощенців» скоро покладуть обов’язки доплачувати окремо й інші податки, які до цього, як і внески до Пенсійного фонду, знаходяться у складі єдиного або фіксованого податку.

На розмірі пенсій майбутніх сучасних підприємців такі нововведення особливо не відобразяться, тому «благі наміри» лишаються неоціненними «невдячними» підприємцями. Вони, як і раніше, розраховують виключно на себе і власні сили, а не на державу та інших.

Але найголовніше, що ці зміни не мають нічого спільного з необхідністю реформування спрощеної системи оподаткування, про яку всі давно так говорять.

Ось так бідні заплатять за багатих.

Андрій Нечипоренко, адвокат

