У Сирії жінкам заборонили ходити із закритим обличчям

13:10, 19 липня 2010
Права людини
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Хіджаб носити можна

Міністерство освіти Сирії заборонило жінкам носити в університетах нікаб - мусульманський головний убір, що закриває обличчя.

Як повідомляє Associated Press, таке рішення було ухвалене, щоб захистити незалежність сирійців від релігійних поглядів.

При цьому уряд не став забороняти носіння хіджабу - хустки, яка не закриває обличчя.

Також джерело підтвердило, що раніше сотні шкільних учительок початкових класів, які віддають перевагу нікабу, були переведені на адміністративні посади, не пов`язані з викладанням.

 

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