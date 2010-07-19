У Сирії жінкам заборонили ходити із закритим обличчям
13:10, 19 липня 2010Права людини
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Хіджаб носити можна
Міністерство освіти Сирії заборонило жінкам носити в університетах нікаб - мусульманський головний убір, що закриває обличчя.
Як повідомляє Associated Press, таке рішення було ухвалене, щоб захистити незалежність сирійців від релігійних поглядів.
При цьому уряд не став забороняти носіння хіджабу - хустки, яка не закриває обличчя.
Також джерело підтвердило, що раніше сотні шкільних учительок початкових класів, які віддають перевагу нікабу, були переведені на адміністративні посади, не пов`язані з викладанням.
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