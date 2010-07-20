17 активістів "синіх відерець" затримані міліцією в Москві

Сімнадцять активістів «Товариства синіх відерець», які виступають проти засилля автомобілів із спецсигналами, були затримані напередодні ввечері в Москві.

Як повідомив радіостанції "Эхо Москвы" один з учасників флеш-мобу Дмитро Зворикін, активісти, як завжди, прийшли на зустріч з синіми відерцями і повітряними кульками, а також несли на імпровізованих ношах велике відро.

Вони пройшли від Манежної площі, повз “Большой театр”, Луб`янку, ВВС "Китай-город" до Великої Ординки, де і сталося затримання.

Правоохоронці, не пояснюючи причин, заштовхала активістів у міліційний автобус.

Чи звільнені вони зараз – невідомо. Міліція поки не коментує інцидент.