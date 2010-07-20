В Росії пропонують ставити тавро на чиновниках-хабарниках

Депутати Державної думи РФ від Ліберально-демократичної партії Росії розробили законопроект, що передбачає таврування засуджених за дачу або отримання хабара посадовців, державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЛДПР, проект закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу Російської Федерації» направлено в уряд РФ і Верховний Суд, а після отримання відгуків буде розглянутий Державною думою.

Законопроект передбачає введення спеціальних заходів кримінальної відповідальності за корупційну діяльність. Автори законопроекту виходять із того, що хабарництво за участю посадовців, державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування, розкладає свідомість громадян, підриває віру в справедливість.

Наголошується, що останнім часом хабарництво стає все більш різноманітним.

«Хабарництво виявляється в наданні різних довідок за певну плату, прийомі на роботу за домовленістю, отриманні земельних ділянок, квартир, субсидій тощо. Словом, цим злом пронизано все, що пов`язане з дозвільно-розподільними функціями в нашій країні (Росії)», - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЛДПР, відповідно до чинного законодавства, особи, засуджені за отримання хабара (стаття 290 УК РФ) або дачу хабара (стаття 291 УК РФ), через деякий час вважаються несудимими. В результаті на них не розповсюджуються обмеження при прийомі на роботу на певні посади. Тобто, вони знову мають можливість займатися корупційною діяльністю.

Представлений депутатами від ЛДПР законопроект спрямований на фактичне обмеження доступу осіб, які відбули покарання за хабарі, до обіймання посад, на яких можлива корупційна діяльність. Автори законопроекту вважають, що наявність на тильній стороні лівої долоні тара (розміром 3х2 сантиметри у вигляді літери «К»), що вказує на те, що громадянин скоїв злочин за корупційну діяльність за статтею 290 або 291 КК РФ, дасть можливість роботодавцю відмовляти таким громадянам у прийомі на певні посади. Крім того, важливим чинником на користь даного законопроекту є негативна реакція громадськості на фігурантів корупційних скандалів.