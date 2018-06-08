Німецька преса - про «ладно зачесаного шефа СБУ»

Мультимільйонер, медіа-магнат, голова СБУ, член Вищої ради юстиції… Валерій Хорошковський має чималу вагу у владному апараті Віктора Януковича. І, закидають опоненти, нібито часто використовує її для просування особистих комерційних інтересів, зокрема, в медіа-галузі. Подейкують, що за зростанням впливу «газового лобі», до якого нібито належить Хорошковський, із невдоволенням спостерігають навіть «старі вожаки» з провладного табору – пише Конрад Шуллер у німецькій Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Згубний альянс

Перше знайомство з Валерієм Хорошковським: на вихідних шеф української Служби безпеки найбільше полюбляє їздити у своєму темно-вишневому Bentley. Однак у робочі дні, як принаймні повідомляє інтернет-видання «Українська правда», за всієї своєї недбалої елегантності намагається виглядати серйозно і сідає в Maybach, подовжений варіант, шість метрів 25 сантиметрів завдовжки.

Друге знайомство: молодий мільйонер, якого новий дружній до Росії президент Віктор Янукович поставив на чолі Служби безпеки України (організація, яка зі своїми 30 тисячами співробітників майже не змінилася з того часу, як «виросла» з КДБ), нещодавно припустився кількох промахів. Деякі операції спецслужби провалилися. Наприклад, Борис Ґудзяк, ректор Українського католицького університету у Львові з прозахідно орієнтованим студентством, після небажаного візиту аж ніяк не зламався, а настільки гучно поскаржився, що зрештою Хорошковський змушений був вибачитися.

Про те, що за журналістами ведеться систематичне стеження, стало відомо, коли директор телеканалу «ТВі» Княжицький наслав знімальну групу на чоловіків, які перед будинком телеканалу нудилися в автівці. Після чого вони, ставши посміховиськом для всієї країни, змушені були панічно втікати на червоне світло. Кульмінацією провалів стало короткочасне затримання Ніко Ланґе, керівника київського бюро Фонду Конрада Аденауера. Після того як за Ланґе вступилися поважні особи аж до канцелярії бундесканцлера, Хорошковськийй змушений був відпустити його і просити, аби все подали з формулюванням «непорозуміння».

Попри ці ляпи Валерій Хорошковський має у владному апараті Віктора Януковича чималу вагу. Як керівник СБУ він очолює структуру, що фактично поєднує в собі функції трьох: секретної служби, поліції і прокуратури. Оскільки він до того ж є членом Вищої ради юстиції, то судів йому боятися не варто. І на додачу ще й вага Хорошковського як крупного бізнесмена. До 41 року в якості менеджера він пройшов всі сфери пострадянського мачо-капіталізму: від банківського сектора через металургію до медіа-галузі. З московськими картелями він познайомився в якості віце-президента російського сталевого гіганта Evraz, з українськими – як діловий партнер олігархів Пінчука (трубна промисловість), Гайдука (сталь) та Фірташа (газ). Його статки одні оцінюють в кілька сотень мільйонів доларів, інші – у більш ніж мільярд.

За час свого кількамісячного керівництва Хорошковський вже не раз продемонстрував, як можна використати троїсту функцію спецслужби. На думку критиків, пов‘язаний з ним домінуючий на ринку телехолдинг Inter Media, яким керує дружина Хорошковського Олена, час від часу використовував владу шефа над відомствами і судами, аби потіснити конкурентів. У випадку невеликого каналу «ТВі» не лише шпигували за директором Миколою Княжицьким; як каже Княжицький, Хорошковський через СБУ отримав документи каналу і використав їх згодом у суді, щоб забрати в «ТВі» ліцензії на мовлення. Усе інше довершив його вплив на суддів.

Легендарний «5 канал», який в часи Помаранчевої революції відігравав роль рупора «демократичного» табору, через схожий процес теж опинився в скрутному становищі. Його власник, шоколадний фабрикант та колишній міністр закордонних справ Петро Порошенко, сказав у інтерв‘ю цьому виданню: якщо вступить в дію рішення про позбавлення ліцензії , якого проти «5 каналу» теж добився холдинг Inter Media, то існування каналу – під загрозою. Для Хорошковського та його шефа Януковича це стало б як комерційним, так і політичним здобутком, оскільки «ТВі» та «5 канал» належать до останніх телеканалів, які дозволяють собі ще хоч якусь незалежність.

Однак найважливіша владна мотузка Хорошковського пролягає через «групу “РосУкрЕнерго”». Група, сформована навколо цього окутаного чутками газотрейдера (половина якого належить російському монополісту «Газпрому», а інша половина – таємничим українським підприємцям Фурсіну та Фірташу) вважається чи не найвпливовішою «зв‘язкою» в Україні. Подробиці невідомі, однак в інтерв‘ю даному виданню речниця президента Ганна Герман не стала заперечувати, що співвласник «РосУкрЕнерго» Дмитро Фірташ належить до спонсорів президентської Партії регіонів.

Хорошковський заперечує, що має щось до діла з цим багатомільярдним конгломератом, в якому переплелися російські та українські інтереси. Але інформація, що ключова фігура «РосУкрЕнерго», Дмитро Фірташ, пов‘язаний з групою «Інтер», якою керує дружина Хорошковського, опціоном на купівлю, ніколи не оспорювалася. Княжицький, знавець медіа-ринку, навіть вважає, що саме Фірташ (і «РосУкрЕнерго») є реальною владою в цьому найбільшому медіа-концерні України – і тим самим владою, яка стоїть за шефом СБУ Хорошковським. Але «група “РосУкрЕнерго”» захопила ще й інші стратегічні висоти. Документи натякають, що під її впливом перебуває також міністр палива і енергетики Бойко. Товариство чимале, але й здобич воно впольовує добрячу. На думку колишнього прем‘єр-міністра Юлії Тимошенко, «група» завдяки своїй владі над державними органами якраз знову провернула непрозору мільярдну оборудку – з тих, на яких збудовані майже всі мегастатки на пострадянському просторі. Оприлюднені нещодавно документи нібито доводять, що збитковий державний газовий концерн «Нафтогаз України» під час судового процесу проти «РосУкрЕнерго» (йшлося про 11 мільярдів кубометрів газу) неочікувано визнав свою вину, - у результаті чого «РосУкрЕнерго», це джерело багатомільйонних пожертвувань для президентської партії, може отримати від держави п‘ять мільярдів доларів. У цьому «нальоті» СБУ на чолі з Хорошковським із завзяттям виконала свою роль. Вона наказала заарештувати противника «РосУкрЕнерго». А Юлію Тимошенко допитали.

Таким чином, вплив Хорошковського живиться з приватного багатства, близькості до Росії, контролю над потужним каральним органом, владою над ЗМІ та впливу на суди. Його побоюються навіть у власному політичному таборі. Старі вожаки, як-то сталевий та вугільний магнат Рінат Ахметов, спостерігають за владою газового лобі та ладно зачесаного шефа СБУ так би мовити зі змішаними почуттями. Ходять чутки, що його повністю не контролює навіть адміністрація президента.

А що ж сам Хорошковський? Спілкуватися з нашою газетою він не захотів. Однак в одному інтерв‘ю свою компетентність очолювати таємну службу він описав наступним чином: «Увесь мій дотеперішній досвід доводить, що я є патріотом… Я наскрізь бачу економічні інтриги, злочини, знаю способи відмивання грошей, банки, які незаконно обмінюють валюту… Мої знання значно обширніші, ніж у більшості з тих, хто тут працює».

Конрад Шуллер, Frankfurter Allgemeine Zeitung (Німеччина) // 19-07-2010

Переклад ІноЗМІ Главред