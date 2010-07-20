В Одесі проходить Міжнародна літня школа інтелектуальної власності

В Одесі розпочала свою роботу Міжнародна літня школа з інтелектуальної власності Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

Учасниками офіційного заходу, який проходив в Одеській національній юридичній академії, були представники Всесвітньої організації інтелектуальної власності, Держдепартаменту інтелектуальної власності, Одеської обласної державної адміністрації та студенти з різних країн світу.

"Дуже приємно, що літня школа інтелектуальної власності стала щорічним традиційним заходом у нашій країні. Україна – перша держава на теренах СНД, яка реалізує важливу місію підвищення рівня обізнаності молодих спеціалістів з інтелектуальної власності шляхом організації шкільного навчального процесу. Суттєвим аспектом є той факт, що робоча мова літньої школи – англійська: це дозволяє залучити до навчання студентів та викладачів з багатьох країн світу", - зазначив заступник голови Державного департаменту інтелектуальної власності Володимир ДМИТРИШИН.

За його словами, цього року в роботі літньої школи братимуть участь представники Азербайджану, Болгарії, Індії, Італії, Латвії, Нігерії, Туреччини, Швеції й України.

Як зазначив В.ДМИТРИШИН, літня школа пропонує учасникам унікальну освітню програму, розроблену за всіма аспектами інтелектуальної власності. Її місія полягає в наданні можливості студентам старших курсів і молодим професіоналам поглибити знання у сфері інтелектуальної власності, дати оцінку інтелектуальній власності як інструменту економічного, соціального, культурного та технологічного розвитку суспільства, а також у демонстрації ролі ВОІВ у глобальному адмініструванні інтелектуальної власності.

Також В.ДМИТРИШИН наголосив, що співпраця з ВОІВ є пріоритетною складовою міжнародної діяльності України у сфері інтелектуальної власності. Так, на початку липня цього року Україна приймала генерального директора ВОІВ Френсіса ГАРРІ. "Візит такого рівня є значущою подією 2010 року у сфері інтелектуальної власності для України, адже наша держава стала першою країною в регіоні Центральної та Східної Європи, яку відвідав генеральний директор ВОІВ", - додав В.ДМИТРИШИН.

Директор відділу співробітництва з деякими країнами Європи та Азії Міхаль СВАНТНЕР зауважив, що літня школа з інтелектуальної власності вже вдруге збирається в Україні під егідою ВОІВ і проводиться за підтримки її незмінних організаторів – Держдепартаменту інтелектуальної власності та Одеської національної юридичної академії.

"Літні школи з інтелектуальної власності проходять в усьому світі й користуються великою популярністю серед студентів та молодих фахівців, які ще не мають великого досвіду в професійній діяльності. На цей час літні школи працюють не лише в Україні – їх організовано в Європі (м. Женева), Російській Федерації, Хорватії (м. Дубровник), а також у Мексиці, Південній Африці, США (м. Вашингтон)", - розповів М.СВАНТНЕР.

"Під час навчання юні спеціалісти матимуть змогу переконатися, що потреба в захисті прав інтелектуальної власності з кожним роком стає гострішою для суспільства в будь-якій країні світу. Курс літньої школи висвітлить велику кількість питань, пов’язаних з правовою охороною інтелектуальної власності, захистом авторських прав, торговельних марок, патентів тощо, – сьогодні ми ще не маємо єдиного принципу їх вирішення", - додав він.

Представник Всесвітньої Академії ВОІВ Марта ЧІКОВОРЕ, яка очолює цьогорічну літню школу, наголосила на тому, що ВОІВ є одним з найважливіших міжнародних органів, який впливає на розвиток інтелектуальної власності в усьому світі. Основний напрям її діяльності – сприяти зростанню уваги до ролі й значення інтелектуальної власності в соціально-економічному розвитку суспільства.