Азаров заявляє про необхідність продовження термінів вступної кампанії

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про необхідність продовження на два тижні термінів вступної кампанії до вищих навчальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ сказав сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Треба сказати всім абітурієнтам, що термін прийому документів продовжено, наприклад, на два тижні, виступити і прямо сказати», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем’єр-міністр також вказав міністру освіти та науки Дмитру ТАБАЧНИКУ на недосконалу організацію вступної кампанії та наголосив на необхідності виправлення ситуації. «Небачені черги до вступних комісій популярних університетів та інститутів, знаєте, більше свідчать не про збільшення потягу до знань, а про те, що якось неправильно організували процес самі ВНЗ та Міністерство освіти. Я попереджаю міністра ТАБАЧНИКА, що ситуацію треба виправити», - наголосив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня Д.ТАБАЧНИК заявив, що Міносвіти не має наміру продовжувати терміни вступної кампанії.

«На сьогоднішній день терміни вступної кампанії затверджені міністерством. Всі їх чітко притримуються, всі ректори абсолютно впевнені, що всі необхідні дії вступної кампанії здійсняться в установлені терміни, і немає жодних небезпеки і побоювання, що буде якимось чином порушений хід вступної кампанії», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Міністр наголосив, що прийом документів є лише однією зі складових вступної кампанії.

«Далі треба ще в дуже стислий термін звірити ці рейтинги, і після того провести зарахування на місця державного замовлення, а потім визначитись і прийняти документи тих, хто бажає вчитися на договірних засадах», - пояснив він.

Водночас Д.ТАБАЧНИК зазначив, що наступного року терміни вступної кампанії будуть переглянуті з урахуванням досвіду вступної кампанії-2010.