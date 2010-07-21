Стартував проект по боротьбі із дискримінацією жінок у судах

Судова Асоціація України «Фундація сприяння правосуддю» за підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччина розпочала реалізацію проекту «Впровадження міжнародних та національних норм по боротьбі з дискримінацією жінок у судочинстві України».

Як повідомили УНІАН у "Фундації сприяння правосуддю", метою проекту є забезпечення гендерної рівності, боротьба з дискримінацією жінок та запобігання порушенням їх прав під час відправлення правосуддя, сприяння встановленню взаєморозуміння і поваги прав один одного, а також встановлення принципів рівного ставлення до людей у судовій системі незалежно від їх статі, впровадження міжнародних та національних стандартів з цих питань у системі правосуддя України.

В рамках проекту передбачається розробка навчальної програми щодо протидії дискримінації жінок під час здійснення правосуддя та захисту жіночих прав з наступним проведенням 10 семінарів для представників судового корпусу України у різних областях, зокрема планується охопити Херсонську, Луганську, Донецьку, Черкаську, Івано-Франківську, Волинську, Миколаївську, Дніпропетровську, Одеську області та АРК.

