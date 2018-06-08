Вступна кампанія-2010: черги породжують хабарі

“За сьогодні пройшло лише чоловік 200... Якась каша... Спочатку треба постояти в цій довжелезній черзі, а потім всередині ще дві. Кажуть, можна заплатити й пройти без черги...”

Під час вступної кампанії 2009 проблемою №1 були пільговики. Цього року абітурієнти вистоюють у величезних чергах до приймальних комісій. Здати документи в один день і в один вуз намагаються сотні, а подекуди й тисячі вступників. Складати списки починають з 4-ї ранку, а в деяких університетах батьки несуть нічну варту, щоб наступного ранку всі заходили “по-чесному”. Та це не завжди спрацьовує.

Цього року за ініціативою Міністерства освіти і науки термін прийому документів у виші скоротився до двох тижнів (минулорічні вступники мали місяць). А на спеціальності, які вимагають творчого конкурсу чи внутрішніх іспитів (пожежники, фізкультурники, міліціонери) взагалі відвели лише тиждень. Спекотна погода та скорочені терміни реєстрації спровокували в перші дні хаос біля приймальних комісій, абітурієнти непритомніли, а вистоювати в черзі на вулиці в середньому доводилося до 9 годин. Можна було б звинуватити у величезних чергах і самих абітурієнтів, котрі кинулися здавати документи в перші ж дні. Але минув майже тиждень від початку роботи приймальних комісій, а черги не зменшилися.

Мій колега щоранку проїжджає повз Київський національний лінгвістичний університет. За декілька днів з початку роботи приймальної комісії він устиг побачити там і сварки, і бійки, і навіть загони міліції. Каже, що о шостій ранку, під будівлею університету вже стабільно чергує сотня осіб.

Ми прийшли до стін КНЛУ близько обіду. Усі “сидячі” місця – тобто парапети щільно заповнені вступниками та їхніми батьками. Кому не лишилося місця, змучено стоять осторонь.

– Учора я прийшла о 6-й ранку, була а черзі 441-а, але за день устигла тільки взяти бланки, заяви. Тут найгірша організація. Називають мій номер, моя черга пройти за заявою, а я не можу фізично протиснутися, тому що переді мною щільний кордон зі спин, – бідкається вступниця киянка Ольга. – Сьогодні мені просто треба віддати папку, і я не знаю, скільки доведеться сидіти.

Ольга хоче подавати документи на два факультети, а це дві різні черги. Тож аби не стояти декілька днів, навчена досвідом своєї подруги, дівчина бере з собою групу підтримки –товариша Олександра, який записався в другу чергу.

– Ми приїхали о шостій ранку. Я записався 1459-м, – розповідає Олександр. – Двері відчинилися о 9.00, але запускати почали близько 10.00. Учора приймальна комісія закрилася в 16.00, а не о 18.00. Безлад! Батьки стоять під дверима, репетують, панікують. За сьогодні пройшло лише чоловік 200. Звідкись узялося 30 незрозумілих списків... Якась каша... Спочатку треба постояти в цій довжелезній черзі, а потім всередині ще дві. Кажуть, можна заплатити й пройти без черги, скільки це коштує – не знаю, але багато.

– У Наргоспі за те, щоб подати документи за 5 хвилин, беруть 300 гривень – стверджує Ольга.

...До приймальної комісії Національного медичного університету ім. О.Богомольця чергу займали ще з 12-ї ночі з середи на четвер, тобто в перший день прийому. О 7-й ранку родичка моєї подруги вже отримала номер 804. Слід віддати належне комісії – перший день вони працювали до 3-ї години ночі. Але номеру 804 вдалося віддати документи тільки наступного дня близько 23-ї години. Працівники приймальних комісій іноді просто зривалися на вступників.

– Ще раз зробиш помилку – геть підеш звідси, – кричать вони на вступника, який по необачності при заповненні заяви переплутав якісь графи.

Розповідають, як майбутні медики роблять бізнес на абітурієнтах. У приймальних комісіях медуніверситету працюють студенти. Вони виділяються серед натовпу білими халатами. Тож двоє студентів виходять чи то подихати свіжим повітрям, чи то перекурити, а потім халат одного з них дістається абітурієнту, якому треба якомога швидше потрапити всередину приміщення, де стоїть нова черга, менша, з декількох сотень осіб. Кажуть, за таку “переправу” лише всередину будівлі студенти беруть 100 грн.

– Стільки “замордованих”, розлючених, знервованих абітурієнтів та батьків я ще не бачила. Черги – кінця-краю не видно, – розповідає моя подруга Ірина, яка вступає на другу вищу освіту до Податкової академії в Ірпені. – Комісія приймає одну людину майже годину. «Мажорних» дітей хоч відбавляй. Вони заходять з батьками-дядьками за ручку, без черги. “Прості смертні” нарешті не витримують і кажуть: “Ми все розуміємо, що ви маєте зв’язки, ну, давайте, хоч через одного заходитиме – “прості” і “блатні” …”

...Парапети під Києво-Могилянською академією щільно заповнені людом. Поряд розмістився пересувний лоток зі швидкою їжею і напоями: пиріжки, снікерси, вода, соки.

Олена з мамою приїхали вступати до академії з Червонограда, що на Львівщині. Минулого тижня в перші дні прийому вони окуповували Львівський національний університет ім. І. Франка.

– Там були не просто черги. Там був потік, маса, яка тебе несла. Такий хаос, ажіотаж. Ми два дня прочекали, щоб нарешті здати документи.

Звідти подалися до столиці. Весь учорашній день і півдня сьогодні здавали документи в Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова. Сьогодні Могиляка. А попереду ще лінгвістичний і Шевченка.

– Добре, що є можливість поселитися в знайомих у Києві, – радіє мати. – А так не уявляю, де б ми жили. Ось я особисто не розумію, чому не можна було організувати якусь реєстрацію через Інтернет. Усі дані, результати ЗНО ми дізнавалися звідти. Можна ж було завчасно організувати таку процедуру і не було б черг.

До речі, деякі вузи таки використали можливості Інтернету.

– Київський національний університет Т.Шевченка запропонував робити он-лайн реєстрацію, – розповідає голова правління громадської мережі “Опора” Ольга Айвазовська. – Після того абітурієнт приходить, і йому потрібно витратити лише 15 хвилин на подачу документів. Це можна було б передбачити усім вишам. Але зробили це одиниці. Проблема не тільки в тому, щоб вистояти чергу. Одна з абітурієнток, яка вступала до Київського національного торговельно-економічного університету, вистояла в черзі 10 годин. Вона планувала подати документи одразу на дві спеціальності, що дозволено умовами прийому. Поте в приймальній комісії їй відмовили і запропонували написати заяву лише на один фах, а на наступний день прийти повторно, вистоявши таку саму чергу, щоб подати документи на іншу. Це є прямим порушенням прав абітурієнта. Крім того, уже 16 липня черга в цей ВНЗ була сформована з 3040 осіб. Батьки на вулиці намагалися впорядкувати ситуацію та почали складати список абітурієнтів, але в приймальній комісії наголосили, що ніякі списки не чинні й готові викликати міліцію, щоб припинити самовільне їх складання. У результаті ті абітурієнти, які вже другу добу намагалися в порядку складеного списку потрапити до стін вузу, зчепилися з новоприбулими, котрі планували заходити в порядку живої черги. Це призвело до скандалів та бійок. Батьки скаржаться, що приймальна комісія працює до 17.00, тоді як робочий день триває до 18.00.

Айвазовська констатує, що більшість вузів не були готові до напливу абітурієнтів. У Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Горбачевського за один день прийняли лише 100 заяв, тоді як черга налічувала близько 600 охочих. Опрацьовують документи лише п’ятеро осіб, пропускна спроможність кожного працівника приймальної комісії за день не перевищує 20 абітурієнтів. На сьогодні ситуація не змінилася: черга ще більша, а працівників так і залишається п’ятеро. Хоча жодних фінансових вливань залучення більшої кількості працівників комісій не потребує. Можна легко залучити студентів чи аспірантів.

У Харківській національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого чотири чоловіки приймають документи, але є тільки один комп’ютер, який за цією системою вступу є необхідним для перевірки додатку до сертифікату ЗНО по базі даних.

– Часто в самих вузах хочуть запровадити якісь додаткові стягнення, – наголошує Айвазовська. – У Черкаському медколеджі за 20 грн. продають абітурієнтам папки з ручкою, файлом і т.д. як “обов’язковий набір”, хоча цього в жодному разі не повинно бути. Є випадки, коли одночасно пропонується писати заяви на державну форму замовлення і на контракт. Це пряме порушення права абітурієнта. Адже спочатку формується конкурс загальний, а потім ті, хто не пройшов на державне замовлення, мають право навчатися на контракті.

Координатор громадської ініціативи „Студентський захист” Андрій Черних вважає, що Кабмін має прийняти рішення про продовження термінів вступної кампанії і збільшити на два тижні термін подачі вступниками документів до вузів.

– Рішення про продовження часу для подачі документів до вузів заспокоїть абітурієнтів та їхніх батьків і сприятиме налагодженню більш організованого процесу вступної кампанії, – наголошує Черних. – Крім того, вузи й абітурієнти ще не мають інформації про державне замовлення на 2010–2011 роки і не можуть прийняти виважене рішення про вибір відповідного вузу та факультету.

Наказ №706 “Про державне замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою у 2010 році” міністр освіти і науки Дмитро Табачник підписав тільки 16 липня, після офіційного старту вступної кампанії. Представникам вузів через сайт МОН пропонували приїхати до Києва 19 та 20 липня, щоб отримати дані щодо обсягів. У минулі роки, ця інформація була у відкритому доступі й оприлюднювалася на сайті міністерства, на сьогодні її досі не опубліковано.

...Після селекторної наради з ректорами Табачник заявив, що термін прийому документів не буде збільшено і запевнив, що з наступного понеділка черг в університетах уже не буде. А під час вступної кампанії 2011 року Міносвіти все ж таки планує запровадити електронну форму прийому заяв до вузів.

P.S. Сьогодні на засіданні уряду прем’єр Микола Азаров заявив про необхідність продовження на два тижні термінів вступної кампанії до ВНЗ і вказав Табачнику на недосконалу організацію вступної кампанії “Небачені черги до вступних комісій популярних університетів та інститутів, знаєте, більше свідчать не про збільшення потягу до знань, а про те, що якось неправильно організували процес самі ВНЗ та Міністерство освіти. Я попереджаю міністра Табачника, що ситуацію треба виправити”, - наголосив Азаров.

Анна Ященко