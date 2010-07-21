Зі списків виборців не викидатимуть «мертві душі»?

Персональні дані Державного реєстру виборців перед місцевими виборами 31 жовтня 2010 року не уточнюватимуться.

Таке рішення прийняла сьогодні Центральна виборча комісія за результатами розгляду питання про виконання статті 23 Закону України "Про Державний реєстр виборців" у 2010 році, повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії.

Зокрема, за даними ЦВК, необхідність такого розгляду спричинена тією обставиною, що Постановою Верховної Ради від 1 липня 2010 року № 2412-VI чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів призначено на 31 жовтня 2010 року. Між тим відповідні строки виборчого процесу цих виборів збігаються зі строками проведення уточнення персональних даних Державного реєстру виборців, визначеними частинами першою та другою статті 23 Закону "Про Державний реєстр виборців".

Згідно з частиною дев’ятою статті 23 Закону "Про Державний реєстр виборців", якщо строки, вказані у частинах першій та другій зазначеної статті, збігаються зі строками виборчого процесу чергових місцевих виборів, чергове уточнення персональних даних Державного реєстру виборців здійснюється у строки, встановлені розпорядником Державного реєстру виборців, однак повинно розпочатися не пізніш як за 180 днів до дня голосування на виборах і тривати не менш як 90 днів. У той же час Постанова ВР від 1 липня про призначення місцевих виборів набрала чинності за 114 днів до дня голосування на цих виборах, що унеможливлює проведення уточнення персональних даних Державного реєстру виборців у визначені строки.

Відтак прийнятим рішенням Комісія встановила, що уточнення персональних даних Державного реєстру виборців органами ведення Державного реєстру виборців у 2010 році не здійснюється, підкреслили в ЦВК.

Крім того, сьогодні на засіданні ЦВК розглянула питання щодо зміни виборчих адрес виборців. До Комісії надійшло 1 тис. 414 звернень керівників відділів ведення Державного реєстру виборців щодо доручення органам ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця внести до Державного реєстру виборців зміни щодо виборчої адреси виборця. Після обговорення Комісія доручила відповідним органам внести зміни до персональних даних 35 тис. 861 громадян у Державному реєстрі виборців щодо їхніх виборчих адрес. Контролюватиме виконання цих рішень Служба розпорядника Державного реєстру виборців.

Таким чином, станом на 21 липня 2010 року Центральна виборча комісія спільно зі Службою розпорядника Державного реєстру виборців опрацювала понад 48 тисяч звернень керівників регіональних відділів ведення Реєстру. За результатами цієї роботи, з урахуванням опрацьованих цього дня подань, у Державному реєстрі виборців буде внесено зміни до персональних даних майже 797 тис. виборців, зазначили в ЦВК.

Крім того, у зв’язку з виявленням випадків кратного включення одного й того ж виборця до Державного реєстру виборців Комісія доручила 638 органам ведення Держреєстру знищити 10 тис. 871 зайвий запис.