23 липня о 17:00 в Українському домі (вул. Хрещатик, 2) у Києві відкриється виставка робіт неповнолітніх засуджених у рамках проекту «Захист прав дітей у стані ризику: конкурс малюнків серед неповнолітніх, які перебувають в установах виконання покарань». Всього на виставці буде представлено вісімдесят п’ять робіт засуджених дітей з усіх виховних колоній України. Десять найкращих малюнків будуть продані на благодійному аукціоні, а кошти отримані від їх продажу будуть перераховані на особисті рахунки їх авторам.

Ведуча благодійного аукціону – світська персона, телеведуча Світлана Вольнова

Свою участь у благодійні виставці/аукціоні вже підтвердили: перший секретар Посольства Канади в Україні Гійом Лєгро, заступник Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань Микола Ковальчук, заступник начальника Управління соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими Віталій Хведчук, начальник відділу організації діяльності виховних колоній та ресоціалізації жінок Державного департаменту України з питань виконання покарань Валерій Калівошко, координатор Канадського фонду місцевих ініціатив Посольства Канади в Україні Валерія Ткаченко, голова Правління Євроклубу «Право і Захист», директор проекту Володимир Брущенко, художник, член журі конкурсу Олександр Ройтбурд, художник, член журі конкурсу Ілля Чічкан, художник, член журі конкурсу Поліна Шакало, креативний директор рекламної групи «МЕКС», член журі конкурсу Олена Зуєва, директор Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український Дім» Оксана Гриценко.

Телефон для додаткової інформації: 044 331 22 52. Реєстрація преси на місці за редакційними посвідченнями.

Для довідок: Конкурс малюнків проводиться громадською організацією «Євроклуб «Право і Захист» за сприяння Державного департаменту України з питань виконання покарань та фінансовій підтримці Канадського агентства міжнародного розвитку. Головною метою Проекту є підвищення ефективності пенітенціарного виховання шляхом стимулювання творчого потенціалу неповнолітніх засуджених.

