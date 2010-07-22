Україна та Ізраїль підписали угоду про безвізовий режим

Вчора у рамках офіційного візиту до Ізраїлю міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО підписав Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Держави Ізраїль про відмову від візових вимог для осіб, які користуються паспортами громадянина або службовими паспортами України та Держави Ізраїль.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, відповідно до підписаної угоди, громадяни України та Ізраїлю, які користуються дійсними паспортами громадянина або службовими паспортами, що дають право перетинання кордону, можуть в’їжджати на територію іншої держави, проїжджати через неї або перебувати на ній без отримання візи протягом 90 днів за строк, що становить 180 днів.

Виступаючи на прес-конференції, К.ГРИЩЕНКО підкреслив історичну важливість підписання угоди про відмову від візових вимог для громадян Ізраїлю та України.

«У наших народів є спільна історична спадщина, оскільки протягом століть українці та євреї жили разом. Україна стала домівкою для однієї з найбільших в світі єврейських громад. З іншого боку, українська громада сьогодні є однією з найбільших в Ізраїлі. Все це обумовлює активний україно-ізраїльський діалог, а також той факт, що Ізраїль залишається одним з ключових партнерів України в регіоні», - підкреслив К.ГРИЩЕНКО.

Голова зовнішньополітичного відомства України висловив задоволення досягнутою динамікою україно-ізраїльського співробітництва.

«Сьогодні ми відкриваємо нові можливості наших взаємовідносин, які базуються на демократичних цінностях та принципах. Відміна віз є важливим сигналом для подальшого поглиблення двосторонніх відносин, свідчить про бажання двох урядів спростити контакти між нашими народами. Такий крок, на наш погляд, повинен стимулювати не лише туристичний обмін та міжособисті контакти, а також сприяти діловим відносинам в різних сферах», - зазначив міністр закордонних справ України.

К.ГРИЩЕНКО також наголосив на практичній важливості переговорів щодо режиму вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем, лібералізації авіаційного сполучення тощо.

«Мінімізуючи існуючі бар’єри, ми прагнемо розвивати в наших відносинах ті свободи, які є стандартом для загальноєвропейського демократичного, економічного і культурного простору. Україна бачить в Державі Ізраїль важливого партнера для плідного співробітництва на міжнародній арені, в міжнародних організаціях, а також вирішенні важливих для світової спільноти проблем», - наголосив у своєму виступі К.ГРИЩЕНКО.