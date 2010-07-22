За побиття редактора «Коломийського вісника» хочуть посадити не тих?

На Прикарпатті міліція завершила розслідування та направила до суду кримінальну справу за фактом побиття і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень редактору міської газети «Коломийський вісник» Василю ДЕМ’ЯНІВУ.

Про це повідомив УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК.

За його даними, крім двох осіб у цій справі, які раніше вже були засуджені за скоєння крадіжок, до кримінальної відповідальності притягується ще один мешканець Коломиї. Досудовим слідством встановлено причетність цих осіб до скоєння низки пограбувань громадян. З метою розкриття злочину в УМВС в області була створена спеціальна слідчо-оперативна група з числа найдосвідченіших працівників карного розшуку і слідства. Одного із співучасників злочину розшукували за межами Івано-Франківщини, в тому числі в Києві та Одеській області. Нещодавно 36-річного мешканця Коломиї було затримано, і зараз він перебуває під вартою.

Як повідомив кореспонденту УНІАН сам потерпілий, «він сумнівається в тому, що затримали тих, хто причетний до його жорстоко побиття». «Із першим затриманим мені робили очну ставку, і я його не впізнав, - зауважив В.ДЕМ’ЯНІВ. - З другим затриманим мені чомусь не зробили очної ставки. Я роблю висновок, що в міліції хочуть із цього злочину зробити побутовий. Я десять днів тому зняв гіпс. Міліція не дослідила, яким предметом мене побили”. На його думку, злочинці йшли не на пограбування. “У них був замовник, і я це пов’язую із професійною діяльністю. Розумію, що така версія для міліції буде «висяком». На побутове пограбування легше списати. Я не хочу, щоб через мене були покарані невинні люди. Справжні злочинці мають бути покарані», - заявив В.ДЕМ’ЯНІВ.

Як повідомляв УНІАН, увечері 23 березня двоє зловмисників заподіяли В.ДЕМ’ЯНІВУ тяжкі тілесні ушкодження. Вони втекли з місця події після того, як в ситуацію втрутився чоловік, який став випадковим очевидцем злочину.