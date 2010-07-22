Найважче обстоювати авторські права в інтернеті - експерт

12:37, 22 липня 2010
Права людини
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На круглому столі ділилися досвідом

Питання боротьби з піратством у мережі інтернет є одним з найскладніших сегментів захисту авторських прав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Держдепартаменту інтелектуальної власності Володимир ДМИТРИШИН під час круглого столу на тему "Проблеми використання об’єктів авторського права і суміжних прав у мережі інтернет".

"Зусилля, докладені Держдепартаментом у врегулювання питання захисту авторських прав у законодавчому полі, є, безперечно, значними. Ми повинні сконцентрувати увагу на цій проблемі та спільно домогтися попередження й запобігання розповсюдженню незаконного використання об’єктів авторського права та суміжних прав у глобальній світовий мережі," – зазначив В.ДМИТРИШИН.

За його словами, відповідних зрушень слід досягти за півроку, щоб за результатами моніторингу, який планується з боку Сполучених Штатів Америки, Україна не погіршила статус у «Списку 301».

В.ДМИТРИШИН наголосив на тому, що не зважаючи на те, що ця проблема набула світового значення, в кожній країні вирішується індивідуально – загального плану боротьби з піратами в мережі інтернет поки не існує.

Про те, як регулюються питання використання об’єктів авторського права та суміжних прав у мережі інтернет у законодавчому полі України, доповів головний спеціаліст відділу з питань авторського права і суміжних прав Держдепартаменту Олексій АРДАНОВ.

Також учасники засідання обговорили низку інших питань, зокрема такі:

• роль правовласників та організацій колективного управління в забезпеченні правомірності використання об’єктів авторського права та суміжних прав у мережі Інтернет;

• діяльність провайдерів щодо надання послуг у мережі Інтернет. Впровадження заходів, спрямованих на дотримання вимог законодавства під час користування Інтернет-послугами та запобігання он-лайн-піратству;

• діяльність правоохоронних та контролюючих органів щодо боротьби з піратством у мережі Інтернет. Проблеми збору доказів для документування відповідних правопорушень.

Про боротьбу з правопорушеннями в мережі інтернет розповів заступник начальника відділу з боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та комп’ютерних технологій МВС України Андрій ЧИГАРСЬКИХ. Він, зокрема, констатував, що серед порушених кримінальних справ зростає кількість тих, які пов’язані з інтернет-піратством. Так співробітниками МВС України в першому півріччі 2010 року перевірено 64 Інтернет-сайти, в результаті чого призупинено діяльність 21 з них за надання можливості скачування піратської продукції. Він вбачає перспективним шляхом боротьби в цьому напрямі проведення відповідних змін у законодавчій базі щодо посилення відповідальності Інтернет-провайдерів.

Директор "Лавіна Паблішинг" Віктор МАЛИНОВСЬКИЙ наголосив на зацікавленості самих правовласників у створенні легального ресурсу серед інтернет-сайтів як методі боротьби з несанкціонованим використанням веб-матеріалів.
Представники Інтернет Асоціації України виступили з проханням вирішити на законодавчому рівні питання розмежування функцій інтернет-провайдерів з провайдерами контенту.

На важливості постійної просвітницької діяльності щодо висвітлення питання боротьби з піратством у мережі інтернет зосередив увагу учасників заходу директор ДП "Українське агентство з авторських і суміжних прав" Олег ЛЕВЧЕНКО. 

Після завершення заходу його учасники вирішили, що усі пропозиції, обговорені під час зустрічі, варті того, щоб їх надати Держдепартаменту для подальшого опрацювання.

 

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