Чиновник в Алушті побив прохачів, серед яких була вагітна жінка

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень співробітниками комунального підприємства в Алушті, які впродовж двох останніх місяців проводили демонтаж і переміщення торгових павільйонів підприємців міста.

Під слідством опинилися посадовці алуштинського комунального підприємства «Управління впорядкування міста і капітального будівництва», йдеться у повідомленні прокуратури, переданому УНІАН.

Наглядовий орган стверджує, що комунальники не складали документів під час демонтажу і «не церемонилися» з людьми, які намагалися захистити своє майно.

«У результаті наведення ладу такими методами підприємці втратили власність, право на яку охороняється державою, а деякі з них ще й одержали тілесні ушкодження», - повідомила прес-служба.

За статтею «перевищення службових повноважень» Кримінального кодексу прокуратура кваліфікувала також дії алуштинського чиновника, який забезпечував охорону і пропускний режим у будівлі міської ради.

«Він старанно тримав «оборону» від прохачок (одна з них була на шостому місяці вагітності), які після спроби відвідати «парадний під`їзд» зазнали побоїв і тілесних ушкоджень», - заявила прокуратура, не уточнивши дату інциденту.