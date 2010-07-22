Януковича просять ветувати закон про місцеві вибори

Громадські організації мають звертатися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням ветувати Закон "Про вибори депутатів Верховної Ради Криму, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив Ігор КОГУТ під час засідання круглого столу “Місцеві вибори-2010: виклики для громадськості”, організованого Громадською асамблеєю України.

Він зазначив, що в цих зверненнях має бути обґрунтування того, що ряд норм даного закону, який на сьогодні ухвалений Верховною Радою України, але ще не підписаний Президентом, не відповідають Конституції та “не відповідають інтересам громадян”. За його словами, “ця конфігурація закону, ця конфігурація політичного процесу полягає в тому, що хтось хоче здійснити реванш після поразки на президентських виборах, хтось хоче отримати нові плацдарми”.

У свою чергу голова правління Громадської мережі “Опора” Ольга АЙВАЗОВСЬКА вважає, що найбільшою проблемою ухваленого закону є порушення “двох основоположних статей Конституції України - 36 і 38”. За її словами, в них йдеться про те, що всі об’єднання громадян є рівними перед законом, а в ухваленому законі є поділ і “віддані привілегії тим партіям, термін реєстрації місцевих організацій яких є більшим, ніж 365 днів”. Також, зазначила вона, в законі не передбачено самовисування, а “38 стаття Конституції України гарантує нам те, що громадяни мають право обирати та бути обраними”.

О.АЙВАЗОВСЬКА підкреслила, що досить серйозною буде і проблема, пов’язана із судовим оскарженням результатів виборів. За її словами, відповідно до закону, судові спори будуть вирішуватись “в окружних судах, які створені менше 5 років тому, і фактично всі судді, які працюють там, є особи, які чекають продовження свого терміну призначення”. Вона вважає, що це може призвести до того, що “на суддів через адміністративний ресурс в більшості регіонів України буде чинитися тиск щодо ухвалення тих чи інших рішень”.

Голова Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО також вважає, що в законі “є наявне порушення Конституції України”. При цьому він додав, що “оцінку має дати Конституційний Суд України”. В той же час він зазначив, що тут замкнене коло, оскільки подання до Конституційного Суду України не може бути подане до того часу, поки закон не підписаний Президентом України та не опублікований в офіційний виданнях. За його словами, треба “бути реалістами, бо якщо навіть завтра закон з’явиться, а післязавтра буде подання, але ж ми знаємо, як працює наш Конституційний Суд, і до виборів чекати якогось висновку нам не доводиться”.

При цьому О.ЧЕРНЕНКО наголосив, що в даному законі проігноровано також ряд норм міжнародних угод, до яких приєдналася Україна, зокрема, “Копенгагенська угода в рамках ОБСЄ, де гарантується право громадянам брати участь у виборах як у складі політичних об’єднань і партій, так і самостійно, а також норми Хартії про місцеве самоврядування, де чітко сказано, що під час підготовки законодавства, яке стосується місцевого самоврядування, мають залучатися його представники”.

Крім того, представник Лабораторії законодавчих ініціатив Денис КОВРИЖЕНКО зазначив, що серед недоліків нинішнього закону є вибори до місцевих органів влади за змішаною системою, оскільки вона “зберігатиме вади існуючого порядку формування представницьких органів місцевого самоврядування”. Він зазначив, що вибори мерів відносною більшістю “посилює ризик обрання мерами великих міст осіб, які користуються підтримкою меншості виборців, а також виникнення протистояння між новообраними головами та відповідними радами”.

Д.КОВРИЖЕНКО вважає, що також суттєвим недоліком закону є “надмірно короткі” строки підготовки та проведення місцевих виборів, а також визначена процедура утворення територіальних та дільничних виборчих комісій. Він зазначив, що законом “суттєво звужено доступ виборців до інформації про кандидатів на виборах”, а також не визначено порядок здійснення контролю за виготовленням виборчих бюлетенів.