Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні за сприяння Державного комітету України у справах національностей та релігій запрошує на тренінг «Захід ‘Жива бібліотека’ – ключ до сприяння міжкультурному діалогу» представників громадських організацій, громад національних меншин, освітніх установ, які працюють з молоддю на тему поширення ідей культурного розмаїття та міжкультурного діалогу.

Мета заходу: ознайомити учасників з концепцією заходу «Жива бібліотека» та надати інструментарій (футболки, плакати, диски з роликами соціальної реклами та інші матеріали для поширення) для його проведення, щоб учасники тренінгу змогли самостійно організовувати подібні заходи на місцях, протидіяти поширенню ксенофобії та поширювати ідею культурного розмаїття у своєму регіоні.

Що таке «Жива бібліотека»?

Жива бібліотека – це система, де книжки в бібліотеці є людьми з різним соціальним або етнічним походженням, а читачі “книг” – це учні середньої школи або студенти університету. Подія слугує інструментом для початку спілкування між людьми, а таким чином створює неформальне середовище, щоб поставити питання й обговорити стереотипи або упередження.

Концепцію «Жива бібліотека» до застосування в українському контексті було адаптовано Представництвом МОМ в Україні з моделі, запропонованої Датським НУО «Зупини насилля» (Stop the Violence) у 2000 р. http://living-library.org/the-history.html.

Заходи «Жива Бібліотека» вже показали свою успішність у школах та університетах Західної України під час пілотного проекту Представництва МОМ в Україні.

Хто може подаватися на конкурс?

Представники:

- громадських організацій, як працюють з молоддю або національними/видимими меншинами

- громади національних/видимих меншин

- школи/університети, які мають досвід або сильну мотивацію працювати у сфері пропагування культурного розмаїття та міжкультурного діалогу.

З таких областей:

Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Вінницька, Хмельницька, Полтавська, Одеська, Херсонська та Миколаївська

Умови участі в тренінгу:

Участь у тренінгу є безкоштовною, організатори покривають учасникам витрати на проїзд та харчування. Також учасники отримають необхідні матеріали для проведення подібного заходу в своєму регіоні. Участь у тренінгу можлива за умови, що учасники проведуть мінімум один захід «Жива бібліотека» в своїй області.

Як узяти участь у конкурсі:

Будь ласка, заповніть аплікаційну форму (можна завантажити за посиланням на офіційному веб-сайті Представництва МОМ в Україні – www.iom.org.ua ) та надішліть з назвою «Тренінг ‘Жива бібліотека’» до 17.00, 3 серпня 2010 р. на електрону адресу ytyapkina@iom.int або на факс (044) 568 50 16. Контактна особа - Яна Тяпкіна.

Кількість місць обмежена.

Підтвердження участі:

Успішні апліканти отримають до 6 серпня 2010 р. підтвердження про участь у тренінгу по електронній пошті, а також інформацію про дату та місце проведення заходу (вересень 2010 р. у м. Києві).

Більше інформації ви знайдете на офіційному сайті представництва МОМ в Україні www.iom.org.ua або на сайті Ініціативи Розмаїття www.diversipedia.org.ua.

