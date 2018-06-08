Міхаль Свантнер: В Україні росте інтерес до інтелектуальної власності

В Одесі розпочала свою роботу Міжнародна літня школа з інтелектуальної власності Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). Серед викладачів – директор відділу співробітництва з деякими країнами Європи та Азії ВОІВ Міхаль Свантнер. Він поділився враженнями щодо організації та проведення роботи школи.

– Уже декілька днів триває робота літньої школи ВОІВ-2010, чим вона відрізняється від минулорічної?

– Підготовка та організація заходу, а особливо наповнення навчальних програм суттєво покращали. Такі зрушення цілком закономірні, оскільки є наслідком минулорічного досвіду. У 2009 році ми усвідомили, що інтерес до галузі інтелектуальної власності (ІВ) у світі дуже значний. Цього року ще більше учасників виявило бажання взяти участь у навчанні. Програма чіткіше відбиває суттєві питання щодо використання об’єктів ІВ на практиці. Це стосується тематики як промислової власності, так і авторського права. Викладачі, які зараз читають лекції, добре відомі у світі як професіонали. Вони були залучені до менеджменту ІВ, тобто мають значний практичний досвід, що дає гарантію якості їх викладання. Це фахівці з Великобританії, Ізраїлю, Литви. ВОІВ також направила чотирьох спеціалістів.

Можу сказати, того року читалися лекції загальнішого характеру. Але студентам зазвичай потрібна конкретніша, специфічна інформація. Особливо це актуально для країн з перехідною економікою. Молодим спеціалістам, які починають кар’єру у сфері ІВ, вкрай необхідні такі знання. І специфічність тем викладання – одна з визначальних рис навчального процесу цього року.

– Чи подібні курси викладання в літній школі ВОІВ в Україні та в інших країнах, де відбуваються такі ж навчання, – США, Хорватії та інших? Чи є суттєві відмінності?

– Курси загалом однакові для всієї студентської аудиторії, тому що основна базова частина – єдина для всіх. Але все-таки в залежності від особливостей регіону лектор коригує зміст матеріалу й ставить на ньому особливі акценти. Зазначу також, що, коли ми оголосили про набір на цей курс, то не розраховували на такий інтерес до навчання з боку молодих фахівців. Багато спеціалістів світу не змогли потрапити на навчання літньої школи ВОІВ-2010 через нестачу місць. Минулорічні студенти створили власну «мережу» серед друзів та розповсюдили інформацію про якість навчання в Одесі. Повинен зауважити, що цьогорічна організація школи просто чудова. І хотів би подякувати всім, хто взяв участь у підготовці цього заходу.

– Чи підтримуєте зв`язок зі студентами минулого року? Як збираєте інформацію про їхні враження від навчання?

– Цього року, як і минулого, студенти беруть участь в оцінці проведеного курсу: вони одночасно відповідають на запитання, як покращити методологію, як орієнтувати лекції таким чином, щоб результати навчання можна було якомога ефективніше впроваджувати в практику. Через листування ми дізнаємося, що студенти вже пізніше усвідомлюють «додаткову вартість» або, іншими словами, цінність отриманих знань, стикаючись з певними ситуаціями в реальному професійному житті. І, звичайно, реальніше оцінюють те, що недоотримали знань з деяких напрямів. Є дуже сміливі конструктивні поради, нам детально пишуть, що обов’язково потрібно додати до програми.

– За яким принципом підбирають студентів для навчання в Міжнародній школі з ІВ?

– Уже впродовж багатьох років ВОІВ вибирає студентів на різного роду навчаннях, зважаючи на те, щоб майбутні учасники школи були з різних континентів, країн, регіонів; з державних патентних відомств, а також приватних підприємств, адвокатських бюро. Обов’язково враховують, щоб були спеціалісти з авторського права та промислової власності.

Але не всі бажаючі можуть потрапити до школи. Доводиться ВОІВ працювати над цим питанням та розраховувати всі можливості – інтерес до сфери ІВ настільки виріс, що потрібно максимально збільшувати кількість місць, додатково залучати провідних іноземних фахівців до організації та проведення навчання тощо.

І таке розширення – наша спільна мета, тому що в усьому світі зростає розуміння важливості функціонування сфери ІВ. У цьому питанні Україна є провідною серед країн Східної Європи. Такі досягнення – великою мірою заслуга Держдепартаменту інтелектуальної власності, який веде цілеспрямовану роботу щодо поліпшення законодавства з ІВ, дотримання міжнародних норм у правилах використання ІВ тощо.

Хочу відзначити високий рівень роботи Інституту інтелектуальної власності Одеської національній юридичної академії, у якому на високому рівні проходить підготовка кадрів для України. Переконаний, що в недалекому майбутньому цей інститут просто «штурмуватимуть» студенти з-за закордону, і дуже доречно було б викладання вести англійською. А фахівці у вас просто чудові.

Помітним є й те, що і в Україні поступово зростає кількість політичних діячів, які розуміють концепт швидкого розвитку економіки: там, де патенти видаються й де вони впроваджуються, – економіка виграє. Приклад таких країн – Індія, Китай, Корея, Туреччина. Ще років 10 тому вони не мали такого бурхливого економічного зростання. А нині за темпами розвитку випереджують США та Японію, і саме тому, що розвивають економіку на базі використання та впровадження об’єктів ІВ.

– І насамкінець, щоб ви хотіли побажати студентам школи з ІВ?

– Головне – задоволення від навчання. Отримання знань повинне бути для студентів у радість. Саме тоді є стимул до продовження й поглиблення процесу здобуття знань і після літньої школи, коли людина самостійно намагається дістатися до суті питання. Це дуже важливо.

Хотів би інтерв’ю підсумувати так: у суспільстві поступово дедалі більше зростає розуміння того, що ІВ – рушійна сила і в економіці, і у світі загалом. Нематеріальні активи виходять на перший план. І майбутнє за тими, хто ці тенденції використовуватиме на повну.

Людмила Кузьменко

