У міліції кажуть, що матеріали опозиційної газети "вбили" випадково

Керівництво міліції Одеської області стверджує, що знищення інтернет-версії газети «Свободная Одесса» відбулося випадково – внаслідок проведеного міліцією рейду-перевірки міських інтернет-клубів.

Про це повідомила у відповідь на запит УНІАН співробітниця Центру громадських зв`язків УМВС України в Одеській області Тетяна САКАРА.

«22 липня працівниками Управління Держслужби боротьби з економічними злочинами проводилася перевірка роботи інтернет-клубів, - заявила вона. – В ході перевірки в одному з інтернет-клубів, розміщеному на території Приморського району Одеси, правоохоронці встановили, що на одному з комп`ютерів використовується неліцензована версія програмного забезпечення корпорації «Майкрсофт».

«Діями працівників клубу, - уточнила Т.САКАРА, - заподіяні матеріальні збитки вказаній корпорації. Комп`ютер вилучено, перевірка триває».

При цьому уточнити, скільки інтернет-клубів було перевірено в ході рейду і які порушення в їх роботі виявлено, співробітниця ЦГЗ облУВС не змогла.

На запитання УНІАН, чи означає це, що рейд обмежився відвіданням лише одного інтернет-клубу, Т.САКАРА відповіла: «У мене немає таких відомостей».

Агентству також не вдалося зв`язатися з даного питання з начальником облУВС Михайлом ЯЦКОВИМ. «Михайло Володимирович зайнятий, - повідомили у приймальні полковника міліції М.ЯЦКОВА. – А всю інформацію з приводу вилучення сервера газети передано в Центр громадських зв`язків».

Як повідомляв УНІАН із посиланням на головного редактора опозиційної газети «Свободная Одесса» Володимира УЩАПОВСЬКОГО, співробітники міліції 22 липня о 22.00 увірвалися в приміщення одного з інтернет-клубів Одеси, де розміщено головний сервер інтернет-версії газети, вигнали з приміщення відвідувачів, побили представника видання «Свободная Одесса» й вивели з ладу обладнання.

На думку В.УЩАПОВСЬКОГО, «міліція явно виконувала політичне замовлення, адже в присутності операторів місцевих ЗМІ, які вели відеозйомку, представникові газети «Свободная Одесса» викручували руки й били його».

Він підкреслив, що «багатьом силовикам наша газета не до душі, оскільки публікувала матеріали про корупційні зв`язки лідера партії «Родина» Ігоря МАРКОВА з багатьма вищими міліційними і прокурорськими чинами, зокрема з екс-прокурором Одеської області Василем ПРИСЯЖНЮКОМ і прокурором Миколаївської області Миколою СТОЯНОВИМ».

Редактор газети «Свободная Одесса» уточнив, що «це одні з останніх резонансних публікацій, і можемо припустити, що знищення інтернет-версії нашої газети, що видається в обласному центрі 50-тисячним тиражем, є реакцією на них деяких впливових героїв видання».

Схоже, акцентував В.УЩАПОВСЬКИЙ, що керівництво одеської міліції вирішило: «Краще закрити рот нашому виданню, створити в місті атмосферу страху, ніж негайно звільнити «перевертнів у погонах», які заради ремонту своїх службових кабінетів стають надійним дахом для бандитів різних мастей».

В.УЩАПОВСЬКИЙ констатував, що «співробітники УБЕЗ залишили приміщення інтернет-клубу лише близько другої години ночі 23 липня, при цьому незаконно конфіскували й вивезли в невідомому напрямку один із системних блоків».