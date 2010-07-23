Прес-конференція на тему: “Катування в міліції – не поодинокі випадки, а системне явище?”

Організатори - Харківська правозахисна група та ВГО «Центр захисту прав людини «Свобода». Учасники: Олег Левицький, адвокат Харківської правозахисної групи та Української Гельсінської спілки з прав людини; Богдан Хмельницький, голова правління ВГО «Центр захисту прав людини «Свобода»; Віктора Колбанцев, адвокат; Андрій Діденко, заступник голови правління ВГО «Центр захисту прав людини «Свобода». Учасники прес-конференції розкриють причини застосування катувань та інших видів незаконного насильства, покажуть фото- та відеоматеріали із жертвами катувань, ознайомлять журналістів із масштабами цього явища (вул..Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Дата проведення 11:30 28.07.2010