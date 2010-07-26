Судове засідання за позовом проти Президента України Віктора Януковича

27 липня - 11-00 - У Печерському районному суді міста Києва відбудеться судове засідання за позовом Володимира Волосюка, представниками якого є голова Київської міської організації ВО «Свобода» Андрій Мохник та журналістка Анастасія Бобровська, проти Президента України Віктора Януковича, який, на думку позивачів, 27 квітня 2010 р. в Страсбурзі своєю заявою прямо порушив норми закону про Голодомор, в якому, зокрема, сказано, що "публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні як геноциду визнається наругою над пам`яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності українського народу і є протиправним". Суддя Волкова С.Я. (Хрещатик, 42-а). Телефон: 067-441-46-01.