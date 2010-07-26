Круглий стіл на тему: "Нові правила для місцевих виборів: як зміниться обличчя влади, яка перспектива нових проектів"

27 липня - 13-00 - Відбудеться круглий стіл на тему: "Нові правила для місцевих виборів: як зміниться обличчя влади, яка перспектива нових проектів". Організатори: ІА "Українські Новини", Агентство моделювання ситуацій ("Українські Новини", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх). Потрібна акредитація. Телефон: +38 044 425 46 89, e-mail: info@agency.org.ua, press@agency.org.ua

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