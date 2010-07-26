З метою підвищення авторитету судової гілки влади у суспільстві, підвищення відкритості суддів для громадськості, налагодження взаємозв’язку між громадянами та суддівським корпусом України ВГО «Судова Асоціація України «Фундація сприяння правосуддю» за підтримки Українсько-Канадського Проекту Судової Співпраці 6 серня 2010 року проводить громадські слухання на тему «Судова влада та суспільство».

Формат заходу - відкрите спілкування між представниками суддівського корпусу міста Києва й Київської області та громадськості, зокрема засобів масової інформації та громадських організацій.

До участі у заході запрошені:

Гуменюк Василь Іванович – заступник голови Ради суддів України

Тарасова Катерина Ігорівна – голова правління ВГО Судова асоціація України «Фундація сприяння правосуддю»

Балаклицький Іван Ілліч – Голова Державної судової адміністрації України

Першиков Євгеній Володимирович заступник голови Судової палати з розгляду спорів пов’язаних з державним регулюванням економічних відносин Вищого господарського суду України

Чернушенко Антон Васильович – голова Апеляційного суду міста Києва

Нечипоренко Юрій Аркадійович - голова апеляційного суду Київської області

Захід відбудеться у приміщенні за адресою:

готель «Козацький»

вул. Михайлівська1/3, м. Київ (зал №3)

Початок: 11.00

Початок реєстрації учасників: 10.30

Запрошуються усі представники мас-медіа та громадські організації.

Контактний телефон:

044-253-77-66

8 097 9917-92-13 – Кондратюк Альона

