Біля Тарасової гори хочуть побудувати вантажний порт

Громадські слухання щодо будівництва біля Тарасової гори вантажного порту були сфальсифіковані.

Про це заявив голова Національного екологічного центру України Ігор СІРЕНКО, який був присутній на слуханнях у Каневі 24 липня 2010 року, повідомили УНІАН у прес-службі центру.

За його словами, громадські слухання щодо будівництва вантажного порту майже навпроти Тарасової гори у Каневі були сфальсифіковані, і тепер в охоронюваній зоні Шевченківського національного заповідника може з’явитися термінал висотою у 36 метрів.

“Це уже другі громадські слухання, які проводилися за останній місяць, оскільки результат перших слухань (26 червня) не влаштував забудовника ТОВ СП «Нібулон», і він організував «ініціативну групу», яка виступила за повторні громадські слухання”, - зауважив І.СІРЕНКО.

Він стверджує, що на повторних слуханнях були присутні переважно ті, хто виступав за будівництво терміналу. “Частина противників будівництва вийшла із зали на знак протесту. Інші противники забудови не змогли потрапити на слухання, тому що оголошення про їх проведення було розміщене тільки за два дні, а не за сім, як це затверджено рішенням міськради”, - зауважив голова Національного екологічного центру..

Він зауважив, що громадські слухання проводилися упереджено.

«Головуючий на зібранні – представник ініціативної групи «за будівництво» Юрій ТИМОШЕНКО з самого початку слухань не дозволяв ставити запитання, перебивав виступаючих і погрожував їм», - підкреслив І.СІРЕНКО.

В центрі наголошують, що на обох зібраннях забудовник не показав жодного проекту будівництва, хоча кілька разів заявляв, що висота запланованих будівель - 36 метрів.

«Термінал планують встановити у зоні охоронюваного ландшафту могили Шевченка. Тоді з гори, з якої навіть самого Канева не видно, буде дуже добре видно цей термінал. Якщо термінал буде висотою у 36 метрів, як це неодноразово обіцяли на слуханнях, то він у чотири рази перевищить дозволену висоту будівель», - повідомив у свою чергу представник Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Микола БІЛЯШІВСЬКИЙ.

Максимальна висота будівель у зоні охорони могили Шевченка – 10 метрів. Це передбачено рішенням виконкому Черкаської обласної ради народних депутатів у 1988 році.

«Особливий цинізм будівництва в тому, що невдовзі виповниться 200 років з дня народження Тараса Шевченка. Такий «подарунок» готує Кобзареві директор «Нібулона» (Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ – УНІАН), який, до речі, є Героєм України», - підкреслив І.СІРЕНКО.