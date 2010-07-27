Суд заборонив кримським татарам «земельні» протести через Кирила

Окружний адміністративний суд Києва заборонив кримським татарам проводити мирні акції і мітинги, мотивуючи своє рішення необхідністю запобігти можливих конфліктів на релігійному ґрунті під час візиту до України предстоятеля Російської православної церкви, патріарха Московського і всія Русь КИРИЛА.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі громадської організації кримських татар "Авдет", таку постанову суд виніс на засіданні 26 липня.

"Як випливає з судової постанови, заборона мирної кримськотатарської акції обґрунтована тим, що, нібито "… проведення будь-яких мирних зборів у період візиту патріарха КИРИЛА може спричинити конфліктні загострення на релігійній основі, протистояння різних церков, і не тільки під час проведення заходів, а і в майбутньому…", - процитували рішення суду в прес-центрі.

Таким чином, на думку представників "Авдету", з судового рішення випливає, що київські урядовці розцінюють візит вищого церковного сановника Росії як провокаційний захід, який сприяє розпалюванню міжконфесійної ворожнечі в Україні і в Києві, зокрема.

"На ділі, провокацією є не візит патріарха, а дії політиканів, які ініціювали дане судове рішення. Урядовці з Адміністрації Президента, які вже понад місяць намагаються позбавитися кримськотатарського пікету, здійснили святотатство, розігнавши людей, які шукають справедливості, ім`ям патріарха КИРИЛА – священнослужителя світового масштабу, основою діяльності якого є миролюбність, турбота про ближнього і міжконфесійна толерантність", - підкреслили у громадській організації.

Як повідомляв УНІАН, кримські татари вже протягом місяця намагаються організувати акцію біля Адміністрації Президента, щоб привернути увагу глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА до земельних проблем у Криму.