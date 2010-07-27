Через місяць покарати фігурантів "касетного скандалу" буде неможливо

У вересні спливає термін притягнення до кримінальної відповідальності фігурантів «касетний скандал», заявив колишній співробітник управління державної охорони Микола Мельниченко.

«Дуже прикро, що у вересні закінчиться термін притягнення до кримінальної відповідальності тих людей, які вчинили злочини і які є фігурантами запису», — сказав Мельниченко під час відеоконференції, опублікованої на порталі INTV.UA 26 липня.

Він також підкреслив, що таким чином фігуранти «касетної справи», можливо, не будуть притягнуті до відповідальності, і висловив жаль, що керівники України за президента Віктора Ющенка офіційно не звернулися до США для проведення експертизи записів.

Відповідаючи на питання, чи були записи нинішнього президента України Віктор Януковича на плівках, Мельниченко зазначив: «Так. Віктор Янукович є на моїх записах». Він також підкреслив, що Янукович не має безпосереднього відношення «до тих злочинів».

За словами Мельниченка, його регулярно викликають у Генеральну прокуратуру, де він проходить як свідок у справі про вбивство Георгія Гонгадзе. Він також підкреслив, що «було б не погано, щоб ця справа надійшла до суду».

Напередодні генеральний прокурор України Олександр Медведько заявив, що в справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе є тільки один обвинувачений — екс-начальник Департаменту зовнішнього спостереження Олексій Пукач.

Нагадаємо, що тривалий час Пукач знаходився в розшуку, в липні 2009 року було затримано в Житомирській області спільними зусиллями Генпрокуратури і СБУ. З 23 липня згідно з рішенням суду Пукач перебуває під вартою. Йому пред`явлено звинувачення у причетності до вбивства журналіста.

У 2008 році троє колишніх співробітників департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України — полковники Валерій Костенко і Микола Протасов, майор Олександр Поповіч — були визнані винними у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, що зник у Києві 16 вересня 2000 року, і засуджені до 12 (В.Костенко і А.Поповіч) і 13 років (Н.Протасов) позбавлення волі.

Замовники вбивства до цих пір не встановлено.

Нагадаємо, що в листопаді 2000 року лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз оприлюднив аудіозаписи, зміст яких нібито свідчив про ряд гучних злочинів, до здійснення яких були причетні президент України Леонід Кучма та інші представники української влади.

Одним із таких злочинів було вбивство журналіста Григорія Гонгадзе, також плівки нібито показали тиск на інших політиків і журналістів країни. У результаті в країні вибухнув так званий «касетний» скандал. Дані аудіозаписи Морозу надав Микола Мельниченко, який після скандалу отримав політичний притулок на території США, куди незабаром і виїхав. За його словами, загальна тривалість зроблених ним записів складає 300 ч. Роль аудіомонтажу в зроблених записах оцінюється експертами неоднозначно.

Дзеркало тижня