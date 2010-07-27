Міліція оточила 45-метровий Державний прапор України (фото)

Учасники акції протесту проти візиту предстоятеля Російської православної церкви, патріарха Московського і всія Русі КИРИЛА розгорнули на Європейській площі у Києві Державний прапор України розміром 35 на 45 метрів.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь близько 100 активів всеукраїнського об’єднання «Свобода», Конгресу українських націоналістів, УНА-УНСО та Української народної партії.

По периметру розгорнутого прапору чергують представники правоохоронних органів.

Також учасники акції провели мітинг, на якому висловлювались проти візиту КИРИЛА в Україну.

Представники УНП зазначали, що акція присвячена 145-й річниці від дня народження Митрополита Української греко-католицької церкви, Праведника миру Андрея Шептицького. Акція символізує акт міжконфесійного примирення в Україні.