У військовій частині знайдено застреленим 29-річного прапорщика

У військовій частині, яка забезпечує урядовий зв`язок на 8-му територіальному вузлі в селі Набережне Овідіопольського району Одеської області, знайдено мертвим 29-річного військовослужбовця-контрактника.

Про це повідомили УНІАН в Одеському облУВС, уточнивши, що «прапорщик був виявлений із смертельним пораненням у голову в одному із службових приміщень частини».

За попередніми даними, постріл з табельної зброї зроблений самим загиблим.

Розслідування обставин трагічного інциденту веде слідчий Овідіопольського райвідділу міліції.

За словами товаришів по службі загиблого, зокрема, заступника начальника частини Сергія ДІДЕНКА, він був спокійною і відкритою у спілкуванні людиною, на утриманні була дружина і 4-річний син, тому ніхто не міг передбачати трагічної смерті.