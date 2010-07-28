Могильова просять створити умови для журналістів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликав міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА створити належні умови для професійної діяльності журналістів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив під час зустрічі з міністром.

Президент підкреслив, що на сьогодні від громадян надходить багато скарг стосовно роботи міліції. Безумовно, наголосив В.ЯНУКОВИЧ, всі проблеми не можуть бути вирішені «за помахом чарівної палички», адже багато з них накопичувалися роками. Водночас є багато і нових проблем та викликів.

«Кожна людина хоче, перш за все, відчувати себе захищеною. Йдеться як про фізичний захист життя наших співвітчизників, так і, безперечно, про захист свобод і прав українських громадян. Та людина, яка не відчуває себе захищеною, відчуває себе у житті невпевнено», – наголосив глава держави.

Під час зустрічі Президент звернув увагу міністра на «болюче питання, яке сьогодні порушено у суспільстві – і більшою мірою справедливо» – питання захисту прав журналістів. «Ті випадки, які були в нашій країні, не можуть не викликати тривогу», – заявив В.ЯНУКОВИЧ. Він підкреслив, що кожен факт розслідування порушення прав журналістів триматиме на контролі й очікує від міністра постійної інформації з цього питання.

Глава держави наголосив, що для професійної діяльності журналістам в Україні мають бути створені всі умови.