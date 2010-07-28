Міліція запевняє, що не сортує віруючих

У Міністерстві внутрішніх справ України відкидають заяви про вибіркову заборону на в’їзд паломників до місць святкування Дня хрещення Київської Русі-України.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Департаменту зв`язків з громадськістю МВС України щодо забезпечення правопорядку під час святкування Дня хрещення Київської Русі-України.

За даними ДГЗ, на святкування до столиці прибуло близько двох тисяч прочан різних конфесій на 80 автобусах. Для зручності пересування центральними частинами Києва транспортні засоби гостей були розміщенні поблизу станцій метрополітену на відповідних майданчиках під охороною працівників міліції. Дані паркувальні місця розташовані на в’їзді в столицю з основних магістральних шляхів. До місця проведення святкувань паломники діставалися організованими групами муніципальним транспортом та столичним метро.

Жодних фактів надмірного скупчення парафіян, які б могли призвести до травмування людей, при русі до київських святинь не допущено, стверджують в МВС. Охорону громадського порядку під час цих масових заходів забезпечують 1700 правоохоронців столичного гарнізону міліції та внутрішніх військ МВС України.

“Заяви представників окремих конфесій щодо начебто вибіркової заборони в’їзду паломників до місць святкування Дня хрещення Київської Русі-України не відповідають дійсності та мають провокативний характер”, - наголошується у повідомленні.

У Департаменті зв’язків з громадськістю зауважили, що працівники МВС України мають достатньо сил та засобів, аби не допустити протистояння громадян та порушень громадського порядку під час свята.

Як повідомляв УНІАН, Українська православна церква Київського патріархату сьогодні в Києві запланувала Хресну ходу з нагоди річниці Хрещення Русі.

Вранці у прес-центрі УПЦ заявили, що до Київської патріархії надходять численні сигнали про різні спроби перешкодити приїзду паломників до столиці на святкування Хрещення Київської Русі-України.