Районного прокурора взяли на хабарі у 100 тисяч доларів

Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою України затримала прокурора одного з районів Черкаської області під час одержання хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, хабара прокурор одержав він приватного підприємця, місцевого мешканця.

Бізнесмен звернувся до прокурора із заявою про те, що його конкуренти незаконно заволоділи його майном на підставі підробленого рішення суду. Представник прокуратури пообіцяв вирішити це питання і порушити відповідну кримінальну справу за матеріальну винагороду у сумі 100 тис. дол.

24 липня співробітники СБУ і Генпрокуратури затримали хабарника «на гарячому» під час одержання ним другої частини хабара у розмірі 783 тис. грн.

Генеральною прокуратурою України стосовно прокурора порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі).

27 липня ц.р. Печерський районний суд Києва обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою до двох місяців.

Наразі досудове слідство за кримінальною справою триває.