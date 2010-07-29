УПЦ КП: міліція завадила приїхати до Києва тисячам вірян

Внаслідок протидії правоохоронців до Києва на святкування річниці Хрещення Київської Русі-України не потрапило загалом кілька тисяч віруючих Київського патріархату.

Про це йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП).

За даними УПЦ КП, впродовж ночі з кількох областей України (Волинська, Рівненська, Чернівецька, Тернопільська, Дніпропетровська, Одеська і деякі інші) працівники ДАІ не випускали автобуси. Ті автобуси, які змогли виїхати, ДАІ зупиняла на під`їздах до столиці.

“Тривожні сигнали з місць обов`язково будуть узагальнені, а до керівництва держави і правоохоронних органів будуть направлені відповідні листи з скаргами”, - зазначили в УПЦ КП.

Як повідомляв УНІАН, Українська православна церква Київського патріархату сьогодні в Києві запланувала Хресну ходу з нагоди річниці Хрещення Київської Русі-України.

Вранці у прес-центрі УПЦ заявили, що до Київської патріархії надходять численні сигнали про різні спроби перешкодити приїзду паломників до столиці на святкові заходи.

Зокрема, здійснювався тиск на автоперевізників з метою змусити їх відмовитися від перевезення груп паломників, працівники ДАІ зупиняли та блокували автобуси на в’їзді у Київ або взагалі не дозволяли виїзд паломників, як це відбулося у Харкові.

У свою чергу в МВС відкинули ці звинувачення. “Заяви представників окремих конфесій щодо начебто вибіркової заборони в’їзду паломників до місць святкування Дня хрещення Київської Русі-України не відповідають дійсності та мають провокативний характер”, - йдеться у повідомленні правоохоронців.