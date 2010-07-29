1 серпня 2010 року о 18:30 на Софіївській площі відбудеться прес-брифінг, присвячений початку Всеукраїнської кампанії «Я проти насильства!». Кампанія, направлена на заохочення українців до неприйняття домашнього насильства, є спільним інформаційним заходом Міністерства України в справах сім’ї, молоді та спорту та програми ЄС «Права жінок та дітей в Україні».

Під час події журналісти зможуть отримати та побачити:

- Більше 1000 волонтерів створять символічне малинове коло у підтримку кампанії

- Інтерв’ю та коментарі експертів, статистичні дані

- Скляні машини, які будуть їздити по 6 містах України із живими людьми, які ілюструватимуть той факт, що кривдники, як правило, виглядають та поводяться як звичайні люди

Учасники прес-брифінгу: Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра, Заступник Міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту Світлана Толстухова, а також зірки мистецтва та спорту.

Кампанія «Я проти насильства!» буде проходити протягом серпня одночасно в 6 містах України та включатиме зовнішню рекламу, розповсюдження браслетів на вулицях, курортах та розважальних закладах, події для ЗМІ, буклети для жертв насильства, інформаційні акції в Інтернеті.

Коли домашнє насильство та насильство проти дітей стануть соціально неприйнятними, жертвам буде легше розповісти про це та знайти допомогу, легше буде покарати або змінити поведінку тих, хто їх кривдить, та легше обговорювати цю проблему публічно. Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту об’єднало зусилля з п’ятьма міжнародними організаціями – Європейським Союзом, Радою Європи, Програмою Розвитку ООН, Дитячим Фондом ООН та Міжнародною організацією праці - з метою заохочення українців до неприйняття домашнього насильства.

Акредитація журналістів: Єрмакова Марина, 050-355-11-59, ermakova@mainstream.ua

Слідкуйте за новинами кампанії на сайті www.vsirivni.com.ua



