Черговий мітинг російської опозиції розігнали «м'яко» - під рев моторів і запах горілої гуми

Ще за кілька годин до початку мітингу російської опозиції в захист 31 статті Конституції РФ на Тріумфальній площі було не по «вихідному» багатолюдно. Щоб мати привід відмовити опозиціонерам у дозволі на цю акцію, мерія Москви завчасно запланувала проведення на цьому місці змагань із дрифтингу і мотофристайлу. Отже глядачі і велика кількість міліціонерів, які по колу в кілька рядів оточили площу, вже створювали велику масовку.

Те, що акцію опозиції розженуть, було зрозуміло ще напередодні. 28 липня МВС пообіцяло не допустити проведення несанкціонованих владою публічних заходів. Інтрига полягала тільки в ступені адекватності заходів органів влади, а точніше - жорстокості міліціонерів.

- На цей раз міліція найспокійніша. У попередні акції вже о 18.02-18.03 автобуси були забиті битком, - повідомив УНІАН постійний учасник мітингів на Тріумфальній площі Михайло. Він упевнений, що незважаючи на затримання «незгодних», ефект від таких акцій буде. Рік тому на акції виходило людей двісті, вже минулого разу мітингувальників було більше двох тисяч.

У цей момент до Михайла підійшов міліціонер і запропонував пройти в автобус, де його вже чекали однодумці.

Опозиціонери, що представляють різні російські громадські організації, прибули на Тріумфальну площу в Москві в анонсований час – о 17.00 за київським часом. Для того, щоб міліція не блокувала їх на підступах до площі, учасники акції тільки після прибуття наділи значки з цифрою «31». Також опозиціонери дістали листи паперу з цифрою «31», на яких було виписано 31 статтю Конституції РФ – «Громадяни Російської Федерації мають право збиратися мирно, без зброї, проводити збори, мітинги й демонстрації, ходу і пікетування».

Учасники мітингу викрикували «Свобода!», «Фашизм не пройде!», «Ганьба!», «Росія без Путіна», «Геть поліцейську державу!». В цей же час, щоб заглушити «несанкціоновані» гасла почався фінал змагання із дрифтингу, і вони змішалися з ревом моторів і виском покришок.

- Шановні громадяни, ваші дії не узгоджені з органами виконавчої влади. Прохання залишити площу!, - тут же кричали в мегафони співробітники міліції.

Після цього міліціонери почали затримувати людей, які тримали плакати з цифрою «31».

В результаті міліція затримала кілька десятків учасників пікету. Їх посадили в автобус і відвезли в одне з РУВС міста Москви. Серед затриманих опинився і відомий російський опозиціонер Борис Нємцов, а також лідер руху «Лівий фронт» Сергій Удальцов, яких через кілька годин відпустили.

Член політради московської «Солідарності» Семен Абрамович Зон-Зам вважає, що стратегію «31» потрібно модернізувати.

- Потрібно, щоб виходило якомога більше людей, але мовчки з протестними значками «31». Скільки сьогодні прийшло людей, сказати дуже складно. Населення Росії залякане, на жаль. Хотілося б, щоб сьогодні прийшла тисяча чоловік, але в реальності буде осіб 300. Інших перехоплять на підступах. Я прийшов сюди, тому що постійно опоную сьогоднішньому путінському режиму. Вважаю, що система «путінізму» це те, що сьогодні заважає Росії.

- Я розумію, навіщо я сюди прийшов. Мені здається це правильно, адже це хоч якась дія щодо захисту своїх конституційних прав. Сьогодні вийду я, завтра вийдуть двоє, потім четверо і далі в геометричній прогресії, а потім, можливо, стане краще в країні, - говорить 19-річний Петро Белозеров.

Кількість російських та іноземних журналістів візуально сильно перевищувала кількість мітингувальників.

За даними ГУВС у місті Москві, на Тріумфальну площу прийшло 200 учасників мітингу і 300 кореспондентів. При цьому співробітників міліції було значно більше, ніж опозиціонерів і працівників ЗМІ разом узятих.

Мітинг закінчився затриманням 75-ти його учасників.

Роман Цимбалюк, власний кореспондент УНІАН у Москві

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