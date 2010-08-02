Китай став світовим лідером за кількістю страчених

Китай був визнаний світовим лідером за кількістю страчених. Про цеповідомляє радіостанція "Эхо Москвы" з посиланням на дані італійської організації Hands Off Cain.

У Китаї в 2009-му і першій половині цього року було виконано близько 5 тисяч смертних вироків. При цьому, всього в світі за цей час було страчено 5679 осіб.

На другому місці за кількістю страт перебуває Іран – 402. В Іраку за рік стратили 75 осіб. У США за цей же період було страчено 52 злочинці.

Дані в звіті складені зі слів правозахисних організацій. У багатьох країнах інформація про страти недоступна для публіки.