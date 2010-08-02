Янукович увів до своєї ради дисидента

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ «Про зміни у складі Громадської гуманітарної ради».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Зокрема, Президент увів до складу Ради: Ігоря ВОРОНОВА – директора Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій; Семена ГЛУЗМАНА - виконавчого секретаря Асоціації психіатрів України, директора Українсько-американського бюро захисту прав людини (за згодою); Андрія ЧЕБИКІНА – президента Національної академії мистецтв, ректора Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (за згодою).