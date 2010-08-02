Чи сподобалася абітурієнтам нова система вступу до вишів (опитування)

Українські абітурієнти позитивно оцінюють нову систему вступу до вишів.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

Експерти інституту відзначають, що дослідження свідчить про те, що абітурієнти позитивно оцінюють нову систему вступу до вишів, оскільки вже втомилися від «правил гри», що постійно змінюються. У Інституті наголошують, що такого негативного ставлення, як свого часу введення тестування, нова система вступу вже не викликає. Також дослідження показує, що молодь хотіла б бачити систему вступу до вишів більш стабільною.

Зокрема, більше половини абітурієнтів (60,0%) позитивно оцінюють нову систему вступу до вишів України. З них 40,2% відповіли «скоріше позитивно» на це питання, 19,8% - «точно позитивно». Більш як третина абітурієнтів (34,0%) незадоволені новими умовами: практично чверть респондентів (25,8%) відповіли на питання «скоріше негативно», а 9,1% - «точно негативно». Важко відповісти на питання - 5,1%.

В Інституті Горшеніна зазначають, що думки абітурієнтів щодо організації вступної кампанії-2010 і підготовки приймальних комісій у вишах України розділилися приблизно порівну. Але все ж таки більша кількість респондентів відзначає неналежну організацію цих процесів.

Так, позитивно оцінюють організацію вступної кампанії поточного року 47,8% молодих людей. З них 38,7% відповіли «скоріше позитивно», а 9,1% обрали відповідь «точно позитивно» на це питання. Навпаки, висловили негативне ставлення до організації вступної кампанії 48,7% респондентів. При цьому більшість з них (39,2%) оцінюють організаційну сторону вступної кампанії «скоріше негативно», а 9,5% - «точно негативно». Важко відповісти на дане питання - 3,5% громадян України.

Експерти наголошують, що найбільш вагомою обставиною, що ускладнює подачу документів абітурієнтами до приймальних комісій, близько третини опитаних (35,2%) вважають відсутність єдиної системи подачі вступних документів. Трохи менше респондентів (32,3%) незадоволені відсутністю чіткого інформування абітурієнтів щодо держзамовлень і бюджетних місць. Більш як чверть абітурієнтів (26,5%) віднесла до таких обставин короткий термін подачі документів. Приблизно кожен четвертий (25,8%) звинувачує в цьому кадрову і технічну неготовність приймальних комісій, і ще чверть опитаних (25,7%) – велику кількість документів для подачі у виші. Корупцію у вишах при прийомі реєстраційних документів назвали ускладнюючою причиною 14,6%, до інших обставин апелюють 1,9% українців. Важко відповісти на дане питання - 4,1% опитаних.

Так само, згідно з опитуванням, більшість абітурієнтів (80,6%) не відзначили порушень з боку працівників приймальних комісій. При цьому майже половина опитаних (49,8%) відповіла на це питання «точно ні», а близько третини (30,8%) – «скоріше ні». Відзначили порушення з боку співробітників приймальних комісій 13,7% респондентів. З них 8,5% обрали варіант відповіді на це питання «скоріше так», а 5,2% - «точно так».

Як зазначають в Інституті Горшеніна, опитування показало, що молоді люди вважають недосконалою систему розподілу місць між пільговиками і звичайними абітурієнтами, і вважають, що це може заважати їм вступити до вишу. Також серед серйозних перешкод називають корупцію в українських вишах.

Близько третини опитаних (30,1%) вважають, що завадити їх вступу до вишу може велика кількість пільговиків. А кожен п`ятий (21,8%) вважає такою проблемою корупцію у виші. Заявили, що їм нічого не може завадити вступити до вишу, 19,2% молодих людей. 16,6% опитаних вважають, що їм може завадити низький бал сертифікату ЗНО, а кожен десятий (9,8%) серед причин можливої невдачі називає погане інформування про правила вступу до вишу. Приблизно стільки ж респондентів (9,6%) допустили, що їм може завадити середній бал атестата; вважають, що вступити до вишу їм може перешкодити зміна правил вступу, 8,6% опитаних, а пізня подача документів - 5,3%. Інші причини назвали 1,1%, а 0,9% - важко відповісти на дане питання.

Більшість абітурієнтів (68,3%) не вважають за потрібне повертатися до колишніх правил вступу до вишів. При цьому відповідь «точно ні» на це питання дали 35,9% респондентів, «скоріше ні» - 32,4%. Хотіли б вступати до вишу за колишньою системою трохи менше від третини опитаних (28,9%). З них 17,2% відповіли «скоріше так» на це питання, а 11,7% обрали відповідь «точно так». Важко дати відповідь - 2,8%.

Понад третину (38,3%) молодих людей схвалюють систему, яка передбачає вступ до вишу за результатами ЗНО і атестата. Кожен п`ятий респондент (21,7%) обрав виключно результати ЗНО, а 13,5% опитаних готові вступати за результатами шкільного атестата і вступних іспитів. Стати студентами за результатами ЗНО і вступних іспитів виявили бажання 12,5%; виключно вступним іспитам віддають перевагу 7,9% абітурієнтів, а 6,1% респондентів важко відповісти на питання.

***Інститут Горшеніна провів опитування серед абітурієнтів на тему: «Нова система вступу до вишів України» з 26 по 28 червня 2010 року. Всього було опитано 1200 респондентів віком від 16 років, що вступають до вишів України, у містах-мільйонниках: Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі і Львові. Квотами були регіон проживання і стать респондентів. Погрішність репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.