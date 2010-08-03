ГПУ влаштувала очну ставку Пукачу й Литвину

У рамках розслідування справи про вбивство Георгія Гонгадзе відбулася очна ставка спікера Володимира Литвина зі звинуваченим Олексієм Пукачем.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела, зустріч Пукача і Литвина сталася в будівлі Головного слідчого управління ГПУ.

На очній ставці також був присутній керівник слідчої групи Генпрокуратури у справі Гонгадзе Олександр Харченко.

Також, за словами джерел "Української правди", перед цим Литвин був окремо допитаний у приміщенні парламенту, щоб з`ясувати позицію спікера з тих питань, які порушувалися в ході очної ставки.

Очна ставка була проведена в рамках базової справи про вбивство Гонгадзе № 60-1241, тому і Литвин, і Пукач в ході слідчих дій мали статус свідків.

Обвинуваченим Пукач проходить по кримінальній справі, виділеній з великої справи в окреме провадження, і там досліджується безпосередньо його роль у вбивстві Гонгадзе.