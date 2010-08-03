Побиття фотокора УНІАН суд оцінив у 850 гривень

Новокаховський міський суд ухвалив вирок у справі про побиття фотокореспондента УНІАН Віталія ДАНИЛЬЧЕНКА під час рейдерського захоплення коньячного заводу АПФ "Таврія" у Новій Каховці Херсонської області.

За словами В.ДАНИЛЬЧЕНКА, суд присудив єдиному обвинуваченому у справі сплатити штраф у розмірі 50 неоподатковуваних податком мінімумів доходів (Неоподаткований мінімум складає 17 гривень). Водночас, як відзначив В.ДАНИЛЬЧЕНКО, суд не визнав вину обвинуваченого за ст. 171 Кримінального кодексу України - перешкоджання професійної діяльності журналіста, а лише засудив його за завдання тілесних ушкоджень за статті 125 Кримінального кодексу.

"Я і мій представник у суді Олег МАРТИНЕНКО оспорюватимемо вирок в апеляційному суді. Завтра я одержу вирок на руки і подаватиму на оскарження", - сказав В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня 2009 року увечері група невідомих намагалася захопити адміністративну будівлю заводу ВАТ "Агропромислова фірма "Таврія". До адмінбудівлі заводу під`їхали три автобуси з невідомими в кількості майже 170 осіб, які були одягнені у чорну уніформу і екіпіровані спецзасобами. Ці люди вдалися до спроби штурму адмінбудівлі. На захист заводу виступили його співробітники і місцеві жителі, в цілому близько 1 тисячі осіб.

Під час рейдерського захоплення адмінбудівлі заводу "Таврія" постраждав фотокореспондент УНІАН у Херсонській області В.ДАНИЛЬЧЕНКО. Охоронці заводу завдали йому тілесних ушкоджень і розбили фотоапаратуру.

18 вересня стало відомо, що прокуратура порушила кримінальну справу за фактом побиття В.ДАНИЛЬЧЕНКА. Справа була порушена по двох статтях Кримінального кодексу України - ст. 171 (перешкоджання професійній діяльності журналіста) і ст. 125 (завдання тілесних ушкоджень).