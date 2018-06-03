НП у Запоріжжі: вибух у храмі приписують сталіністам... або сатанистам

Заключний день перебування в Україні Патріарха Московського та Всієї Русі Кирила ознаменувався досить неприємною подією. У Запоріжжі невідомими особами було скоєно терористичний акт поблизу храму УПЦ Московського Патріархату. Наслідком мерзенної витівки стала смерть в місцевій лікарні 80-літньої черниці подвір`я Свято-Єлисаветинського монастиря при Свято-Никольському храмі Людмили (у миру Донець Марії Михайлівни). Ставши волею долі «живою перешкодою» на шляху вибухової хвилі, жінка втратила багато крові, а її тіло було обпалене більш ніж на 40 відсотків. Крім неї, до 5-ї міськлікарні шпиталізували п`ятьох громадян. Ще трьох травмованих (у тому числі приголомшених від вибуху) доправили до 5-ї дитячої лікарні й 3-ї міської.

Як розповів УНІАН губернатор Запорізької області Борис Петров, о 16.26 злочинці пустили в хід безоболонковий вибуховий пристрій. Вибух згортка, покладеного кимсь побіля дверей храму, за потужністю був еквівалентний 200 грамам тротилу. За фактом НП порушили кримінальну справу по трьох статтях КК України: «навмисне вбивство», «замах на вбивство багатьох людей», «навмисне знищення або ушкодження майна шляхом підриву». Розслідування взяли під особистий контроль глава МВС Анатолій Могильов і Генпрокурор Олександр Медведько.

Доречно нагадати про те, що 28 липня в Україні - не лише День пам`яті святого рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Русі. Починаючи з позаминулого року згідно з Указом екс-Президента Віктора Ющенка це - державне свято, День Хрещення Київської Русі.

У славетні радянські часи всі «репресивні структури», насамперед КДБ і МВС, у такі «особливі» дні працювали в понаднормовому режимі, задіяли по максимуму весь склад своїх негласних інформаторів. Тож якби вельмишановні аналітики теперішніх нащадків колись всесильних спецслужб зібрали докупи повідомлення негласної агентури, - невідворотність виникнення „нештатних ситуацій” на Малому ринку вимальовувалася б перед ними більш ніж очевидно.

По-перше, Божий Храм розташовано на земельних площах, комерційна вартість яких чимала і щороку неодмінно зростатиме. Навряд чи у Запоріжжі вірять у побудову якихось нових „гігантів індустрії”, що забезпечили б місцевих жителів гарантованим „куснем хліба, намазаним маслом”. А от, поставивши вимушено звільнених і „скорочених” за прилавки на місці зруйнованого Спасо-Покровського храму, певні впливові люди заробили б „бонусні бали” за турботу про добробут земляків, а заразом – ще й за сприяння розвиткові малого й середнього бізнесу.

/Беззаперечний факт, що працевлаштовувати бажаючих мати „своє діло” збиралися на „намоленому місці”, добре знайомому кільком поколінням жителів, до уваги не бравcя/

Щойно згадуваний Борис Петров, до речі, доручив створити ”спеціальну робочу групу, фахівці якої проведуть аналіз і дадуть попередній висновок щодо можливості відновлення Спасо-Покровського храму”. Вказавши, що в разі неможливості відновлення святині влада запропонує „варіанти, яким чином організувати службу в іншому місці”. Здогадавшись про зацікавленість певних осіб матеріалізацією отих „варіантів”, святі отці в ці дні демонстративно проводять відправи тільки у безпосередній близькості до підірваного храму. А не у однойменному Свято-Покровському соборі, що не так давно з’явився неподалік.

Довідка УНІАН. Свято-Покровський кафедральний собор (вул. Горького, 139) освячено у 2007 році. У 1778 році на цьому ж місці спорудили дерев’яну Покровську церкву. 5 травня 1886 року на місці вже розібраної споруди заклали новій Свято-Покровський кафедральний собор. У 30 роки ХХ сторіччя собор було знищено більшовиками. Будівництво його майже точної копії розпочалося у 1993 році і тривало 14 років. Наразі храм, що має 5 веж та висоту 36 метрів, вважається архітектурною перлиною Запоріжжя. Позаторік він номінувався на звання одного з „7 чудес Запоріжжя”.

Іще одним фактором ризику для старенької церкви була нездорова активність кількох спритників, що вдягали чернечу „уніформу” і непогано заробляли на прихожанах, надаючи останнім „платні послуги”. Коли настоятель Спасо-Покровського храму спробував припинити отой бізнес, з боку „ряджених” на адресу панотця стали лунати погрози...

Менше з тим, трагедія, що розігралася минулої середи у великому індустріальному центрі України, уперто нав`язується громадськості як «сніг на голову посеред липневої спеки». Культові установи в регіоні поставили під цілодобове спостереження лише після вибуху в церкві на Малому ринку. З аналогічним запізненням чекісти з міліціонерами приступилися до «відпрацьовування всіх осіб у регіоні, на яких могла впасти підозра» (я цитую начальника Головного управління МВС України в Запорізькій області Володимира Сербу).

Представник прокуратури області здивував земляків ще більше: «Я не схильний думати, начебто вибух і візит у нашу країну глави Російської Православної Церкви якимсь чином пов`язані між собою…Згідно з попередніми даними, вибуховий пристрій саморобний; якби був намір здійснити вбивство, імовірно, його б чимсь начинили». Мабуть, один труп і восьмеро поранених, на думку прокурорських, - то є дрібничка в масштабах регіону...

...Тільки впродовж останніх місяців в Україні спалили три православних храми: у Шостці Сумської області, у Маріуполі Донецької й у Луганську. Винних у донбаських підпалах шукають донині. Лише на Сумщині правоохоронцям удалося довести провину священнослужителя іншої «конкуруючої» церкви, який виявився «замовником» злочину.

Всі згадані мною церкви належать УПЦ Київського Патріархату.

Щоб уникнути появи відомих «здогадів», «запорізьку НП» визнав за необхідне прокоментувати глава інформаційно-видавничого відділу УПЦ-КП єпископ Євстратій (Зоря). На думку Владики, підірвати Спасо-Покровський храм могли представники антихристиянських сил або язичники: «Знаючи їхню ненависть до святого князя Володимира, який приніс нам християнство, цілком можна припустити, що це зробили саме вони».

Фактами наруги над культовими спорудами, що почастішали, всерйоз стурбовані й представники інших релігійних конфесій. Так, Об’єднана єврейська община України та Всеукраїнський Єврейський конгрес у ці дні проводять аудит з безпеки синагог, а також єврейських шкіл і дитячих садків. Поважні київські рабини не могли не прийти до думки: хто б не стояв за підпалами/вибухами православних церков, однаково найдуться індивідууми, які покладуть провину на представників конкретного древнього народу...

Президент Віктор Янукович провів у Криму нараду за участю глави СБУ Валерія Хорошковського, Генерального прокурора України Олександра Медведька, міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова й голови Адміністрації Президента України Сергія Льовочкина. Віктор Федорович зажадав від правоохоронців якнайшвидше розслідувати злодіяння в Запоріжжя: «…І, що дуже важливо, чого очікує суспільство, - ми повинні дати відповідь, який мотив цього злочину, що бандити хотіли сказати цим вибухом».

«Ми не повинні обурюватися й мстити, але кожний з нас, якщо він вірне чадо Православної Церкви, повинен прийти до Храму Божого і тим самим виявити свою християнську мужність, показати, що ніякі підступи поплічників ворога роду людського не зможуть зломити наш християнський дух. І якщо треба, то кожен з нас готовий постраждати за віру, як це робили наші славні предки із часів Київської Русі й Запорізького Козацтва», - говориться в зверненні Йосифа, єпископа Запорізького й Мелітопольського.

Олег БАЗАК, для УНІАН-„Права людини”

