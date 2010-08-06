У Чернівцях до приїзду Януковича заборонили акції протесту

Чернівецький Окружний адміністративний суд 5 серпня ухвалив рішення про заборону Чернівецькій «Свободі» проводити акції протесту під час приїзду Президента Віктора ЯНУКОВИЧА 7 серпня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Позивачем у цій справі виступив виконавчий комітет Чернівецької міської ради, який вимагав заборонити проведення будь-яких акцій протесту під час візиту Президента України В.ЯНУКОВИЧА, який планує прибути до Чернівців з нагоди святкування річниці утворення Чернівецької області.

Позивачі вимагали заборонити проведення мирної акції в центрі Чернівців, зокрема від Центральної площі та по вул. Університетській, пояснюючи це тим, що подібні акції зможуть завадити проведенню урочистостей з нагоди святкувати 70-річчя створення Чернівецької області за участю В.ЯНУКОВИЧА. Суд задовольнив позов, вважаючи, що акція Чернівецької «Свободи» може спровокувати сутички між представниками різних політичних напрямків.

Як зазначив голова Чернівецької обласної організації ВО «Свобода» Віталій МЕЛЬНИЧУК, коментуючи судове рішення, «заборона владою, використовуючи підконтрольні суди, мирних акцій протесту, обмеження конституційних прав громадян на свободу зібрань та свободу слова, свідчить про страх режиму ЯНУКОВИЧА перед власним народом”.

На його думку, “казки про величезну підтримку ЯНУКОВИЧА у суспільстві і рейтинг його олігархічної Партії регіонів перекреслюється страхом безпосереднього спілкування з народом, який є головним носієм влади в країні”.