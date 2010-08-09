Створено Правозахисну раду Росії

Відомі російські правозахисники ухвалили рішення про створення Правозахисної ради Росії.

Текст відповідної заяви надав УНІАН лідер Загальноросійського руху «За права людини» Лев ПОНОМАРЬОВ.

До складу засновників ради увійшли голова Московської Гельсінської групи (МГГ) Людмила АЛЕКСЄЄВА, член МГГ і глава фонду «Соціальне партнерство» Валерій БОРЩОВ, керівник «Громадянського контролю» Юрій ВДОВІН, глава комітету «Громадянське сприяння», член правління правозахисного центру «Меморіал» Світлана ГАННУШКІНА, член МГГ Борис ЗОЛОТУХІН, голова громадської комісії зі спадщини Андрія Сахарова Сергій КОВАЛЬОВ, лідер руху «За права людини» Л.ПОНОМАЬОВ, глава асоціації «Голос» Лілія ШИБАНОВА і член Правозахисної ради Санкт-Петербурга адвокат Юрій ШМІДТ.

Правозахисна рада Росії не реєструватиметься як юридична особа. Вона діятиме як постійний круглий стіл, продовжуватиме і розвиватиме традицію співпраці правозахисних організацій.

Засновники Правозахисної ради переконані, що в умовах рішучого наступу влади на права людини і громадянина, російське правозахисне співтовариство повинно консолідуватися, вступити в діалог з політичною опозицією і сприяти правозахисним коаліціям, що формуються в регіонах.

У заяві Правозахисної ради наголошується, що Росія вступає в дуже небезпечний період: «Влада, очевидно стурбована, перш за все збереженням хоч б відносної стабільності, так і не знайшла можливості налагодити змістовний діалог з громадянським суспільством про дотримання демократичних прав і свобод». «Навпаки, гору беруть сили, налаштовані на загострення ситуації, на конфронтацію. Поголовна корупція і деструктивний характер багатьох соціальних і політичних процесів не тільки не дають можливості оздоровити ситуацію, але загрожують розпадом державності», - вважають правозахисники.

На їхню думку, незважаючи на принципові й гострі суперечності, необхідно докласти всіх зусиль, щоб ці розбіжності не призвели до подальшого, все більшого загострення конфлікту.

«Необхідний стриманий, змістовний діалог з владою. Зрозуміло, що такий діалог не повинен виходити з розрахунку на капітуляцію однієї зі сторін. Його умова – принципова готовність до компромісу, пошуку проміжних, можливо, тимчасових кроків. Зрозуміло, компроміс не може зачіпати основи позиції правозахисного співтовариства. Зрозуміло також, що добитися діалогу з нашою владою нелегко, що це потребуватиме тиску на неї, можливо, тривалого», - йдеться у заяві.

У документі наголошується, що громадянське суспільство в різних регіонах консолідується, узгоджено виступає на захист громадянських, політичних і соціально-економічних прав, виробляє загальні методи і принципи взаємодії між громадянами і владою. Необхідна підтримка людей і організацій, що опинилися на передовому краю боротьби за верховенство права, відстоювання гуманістичних і демократичних цінностей, оскільки саме вони стали головною мішенню переслідувань, сказано в документі.

Автори заяви вважають, що в держапараті і в «партії влади» є розсудливі люди, які розуміють тупиковість нинішньої ситуації і прагнуть знайти можливість проводити назрілі реформи. Правозахисники повинні бути готові до діалогу з ними, йдеться у заяві.

Російські правозахисники сподіваються, що керівництво країни знайде в собі сили здійснити свої публічно заявлені наміри про забезпечення конституційних прав і свобод, і з владних структур будуть видалені найбільш одіозні особи, що «працюють» на протистояння з громадянським суспільством, демонстративно зневажають демократію.