Франція вживає заходів проти ромів

Французька поліція знесла ромський табір у місті Сент-Етьєн в центрі країни. Близько сотні його мешканців були вивезені з табору, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Це перша така акція після того, як президент Саркозі заявив про необхідність ліквідації сотень таких поселень. Раніше повідомлялося про зіткнення ромів з поліцією.

Правозахисники засудили цю політику влади на тій підставі, що вона дискримінує ромів і інших прихильників кочового способу життя. Проте опитування свідчать, що 80% французів підтримують заходи влади з ліквідації таких поселень.