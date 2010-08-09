Футбольний екстремізм - прихована проблема Євро-2012

Прояви расової та релігійної нетерпимості у футболі суворо караються. Організаторам Євро-2012 в Україні і Польщі радять не оминати увагою цю тему, оскільки ознаки правого екстремізму нерідко є й на українських стадіонах.

Фахівець з міжнародного розвитку і зовнішньої політики Мрідула Гош цього року вивчала досвід протидії правому екстремізму в Східній Німеччині. Тепер ці знання німецьким Фондом ім. Фрідріха Еберта передають чиновникам й регіональним властям в Україні, які будуть організовувати заходи до чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні та Польщі.

Перший такий форум „Через толерантність у спорті до толерантності у суспільстві” за участі представників футбольного клубу «Металіст» провели у Харкові. У вересні на черзі – Львів, Донецьк і Київ. Й не дарма саме там. Як каже представниця Східно-Європейського Інституту Розвитку Мрідула Гош, нещодавно під час зустрічі з представниками організації "Футбольні вболівальники Європи" (ФВЄ) у Києві питання про расистську й ультраправу гегемонію на українських стадіонах називали найгострішою проблемою.

В Україні часто можна побачити расистські банери і символи "Білої сили", такі як кельтський хрест, адже крайні праві групи домінують в культурі фанів. Зокрема - і у містах проведення Євро-2012 – Львові та Харкові. «Коли на стадіоні є заборонені символи – команду-господаря штрафують. Ми для спеціалістів поширювали листівки, щоб бути обізнаними з цими символами»,- ділиться Мрідула Гош.

Нацистські хрести на стадіонах

Востаннє такий випадок зафіксували у Львові на стадіоні "Україна". Тоді збірна України з рахунком 3:2 в товариському матчі обіграла команду Румунії. Під час матчу деякі вболівальники тримали прапори, що містили знаки ненависті, зокрема кельтський хрест та залізний (тевтонський) хрест. Як кажуть у СЄІР, ці знаки асоціюються с неонацистським рухом і, за правилами УЄФА, заборонені для використання в футболі та на стадіонах загалом.



«Треба віддати їм належне, це дуже затяті вболівальники, феномен «ультрас». Та інколи проскакують наднаціоналістичні прояви, і така практика є в багатьох країнах Східної Європи, не лише в Україні, що є радикальні праві погляди»,- зауважує пані Гош. На її думку, такий загальний войовничий стан і дух хтось може використати з політичною метою: «Мають бути чіткі заборони не несення політичних символів, слід уникати політизації футболу, й це дуже чітко треба для фанів донести».

Гош каже, що помітні представники меншин, біженці, темношкіри люди побоюються відвідувати матчі, адже їх безпека під загрозою. Вона переконана: що чемпіонат з футболу – це не лише інвестиції, стадіони, тренери й клуби, це, передусім, люди, фани.

Багатонаціональні турніри для аматорів

Зараз незалежні ентузіасти та Східно-Європейський Інститут Розвитку шукають можливостей напередодні чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні та Польщі організовувати вуличні турніри з аматорського футболу під гаслом «Футбол єднає всіх». Мають таку попередню домовленість з Посольством Південно-Африканської Республіки, а також досвід їх проведення. «Хочемо зробити змагання регулярними»,- каже Гош.

Влітку такий турнір, присвячений FIFA-2010, провели на Хрещатику. Дійство було видовищним, в ньому взяли участь три команди з України: КМДА, "Футбол проти упереджень", Києво-Могилянської академії, а також команди з Туркменістану, Нігерії, Гвінеї, трьох змішаних команд з країн Алжиру/Марокко/Тунісу, Анголи/Конго та з арабських держав. Перемогу тоді отримала команда Гвінеї, друге місце посіла команда арабських держав, третє – Нігерія.



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