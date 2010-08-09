Табачник хоче контролювати ректорів та повернути вступні іспити?

Проект Закону України «Про вищу освіту», підготовлений в Міністерстві освіти і науки України, передбачає підпорядкування цьому міністерству всіх українських вищих навчальних закладів (окрім військових) та повернення вступних іспитів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив координатор громадської ініціативи „Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ.

За його словами, відповідно до розробленого законопроекту планується, що прийом до вищих навчальних закладів буде здійснюватись за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з урахуванням середнього балу державного документа про повну загальну середню освіту та бала вищого навчального закладу.

«Таким чином, поруч із з тестуванням планується застосування вступних випробувань або співбесід на рівні вищого навчального закладу. Це гарантовано призведе до повернення «чемоданів з грошима» та «телефонного права» у вищих навчальних закладах під час вступної кампанії і практично закриє дорогу для талановитої та обдарованої молоді шлях до вузів», - зазначив А.ЧЕРНИХ.

Також він повідомив, що серед іншого МОН також пропонує запровадити такі рівні вищої освіти – молодший спеціаліст, бакалавр, магістр. Крім того, будуть введені рівні доктора філософії та доктора наук.

А.ЧЕРНИХ розповів, що законопроектом передбачається визначення таких типів вищих навчальних закладів – університет, академія, коледж, професійний коледж з чітко окресленими кількісними параметрами щодо їх створення. Інститути можуть існувати лише як структурні підрозділи. Також ліквідовуються рівні акредитації (І-ІV) вищих навчальних закладів.

«МОН також пропонує збільшити термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра до півтора-двох років, а в аспірантурі за освітньо-кваліфікаційним рівнем доктора філософії з трьох до чотирьох років. Буде встановлений термін навчання в докторантурі за освітньо-науковим рівнем доктора наук – три роки», - зауважив А.ЧЕРНИХ

За його інформацією, проект Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція) планується до розгляду на розширеному засіданні Кабінету Міністрів України 27 серпня.

