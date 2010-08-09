Жінки в Приазовській колонії не миються по три місяці

В Приазовській жіночій виправній колонії №107 (м. Маріуполь, Донецька область) практично повністю відсутня питна вода.

Про це свідчать відеоматеріали, передані агентству УНІАН Вінницькою правозахисною групою (ВПГ).

На відеозаписі засуджені демонструють жахливі антисанітарні умови, в яких перебувають майже 600 жінок. Причиною антисанітарії в колонії стала відсутність постійного доступу до якісної питної води. Усю колонію забезпечують водою лише два крани, жінки змушені тримати воду для цілей пиття та гігієни у відрах та іншій тарі, яка не відповідає санітарним вимогам. Засуджені, які надали свої відеосвідчення, заявили, що дехто з них не мав можливості помитися протягом трьох місяців.

Як повідомили УНІАН у Вінницькій правозахисній групі, начальник виправної колонії Людмила КОНОВАЛЕНКО дозволила зйомки в колонії та не заперечувала відвертим інтерв‘ю засуджених, оскільки місцева влада не реагує на усі заклики щодо негайного поліпшення водопостачання колонії. При цьому, за інформацією правозахисників, керівництво Маріупольського водопровідно-каналізаційного господарства визнає, що проблема існує і обіцяє налагодити постачання води, проте протягом тривалого часу водопостачання не відновлюється. В той же час, як повідомляє ВПГ, наглядова рада при Маріупольській міській раді, яка зобов‘язана здійснювати допомогу в дотриманні прав засуджених, а також і маріупольська прокуратура не реагують на такі порушення прав людини.

Правозахисники нагадують, що цілодобовий доступ до якісної питної води без обмежень є одним із основних прав людини, насамперед засуджених, які позбавлені доступу до альтернативних джерел води. "Порушення права на питну воду та на гідні санітарні умови існування є жорстоким поводженням, яке заборонене Європейською Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод. Жодні посилання на скрутне фінансове становище та на несприятливі погодні умови не можуть прийматися до уваги", - заявляє ВПГ.

Вінницька правозахисна група звертається до Уповноваженого ВР України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ з проханням відкрити провадження Уповноваженого у зв‘язку з інформацією про нелюдські умови перебування засуджених Приазовської виправної колонії №107. "Ми вимагаємо від Генеральної прокуратури України та Міністерства охорони здоров‘я України створити спільну комісію для перевірки санітарного стану ПВК №107 та якості питної води, яка надходить в цю колонію. Ми звертаємося також до Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини з проханням невідкладно роз‘яснити керівництву Державного Департаменту України з питань виконання покарань та Маріупольській міській раді зміст позитивних міжнародних зобов‘язань України в галузі прав людини в частині заборони нелюдського, жорстокого і принижуючого людську гідність поводження та покарання", - зазначають правозахисники.