Як врятувати дітей від насильства в міліції

Найуразливішими для насильства з боку правоохоронців є діти, які знаходяться в конфлікті з законом, і соціальні сироти, - ті, хто з різних причин не може розраховувати на допомогу своїх батьків або опікунів.

Як свідчать передані УНІАН результати дослідження "Правозахисної дитячої мережі Донбасу", практично кожен контакт дітей зазначених груп з міліціонерами супроводжується порушеннями з боку останніх.

«Спектр їх досить широкий: від психологічного тиску і незаконного затримання до жорстокого поводження, яке, - на жаль - нерідко можна було б кваліфікувати як тортури. Але в тому-то й річ, що довести застосування до таких дітей протизаконного ставлення надзвичайно складно», - зазначають правозахисники.

В той же час, у Правозахисному центрі «Поступ» повідомили, що, порушуючи свої зобов`язання перед світовою спільнотою, Україна досі не створила ефективного механізму правового захисту, доступного представникам цих вразливих груп.

«Страждаючи від свавілля міліції такі діти, проте, не готові свідчити в суді проти своїх катів, які завдяки досвіду і посадам мають значно більше можливостей "вийти сухими з води" щоб потім помститися юним "шукачам справедливості", - стверджують правозахисники.

На їхню думку, ситуація посилюється і «мовчазним схваленням суспільства» - велика частина українців не вважають застосування насильства до дітей у конфлікті з законом неприйнятною практикою. Навпаки - "розумна" жорстокість іноді вважається гарним засобом виховання і профілактики підліткової злочинності.

Для вирішення цієї проблеми українські експерти неурядових організацій, які працюють у сфері надання допомоги дітям груп ризику разом зі своїми польськими і німецькими колегами та з представниками Міністерства внутрішніх справ сформували тристоронню експертну групу, яка поставила собі завданням розробку рекомендацій для українського уряду по впровадженню європейських стандартів поводження з дітьми груп ризику.

Представник берлінського Центру координації допомоги дітям та молоді Констанце ФРИТШ впевнений, що для попередження тортур, насильства і перевищення повноважень співробітниками міліції по відношенню до дітей вулиці, слід систематично фіксувати порушення прав дитини міліцією. Цю функцію, на його думку, могла б виконувати невелика незалежна моніторингова група, сформована на базі неурядової організації або асоціації таких організацій.

Як зазначав К.ФРИТШ, незалежність подібної структури можна було б забезпечити фінансуванням не за рахунок державного бюджету, а за рахунок засобів українських або міжнародних приватних фондів. Українське ж Міністерство внутрішніх справ, на його думку, могло б надати цій структурі приміщення або іншу технічну допомогу.

Координатор "Правозахисної дитячої мережі Донбасу" Вікторія ФЕДОТОВА впевнена, що однією з важливих причин існування проблеми є недосконалість українського законодавства. Процедури поводження з дітьми груп ризику, їх процесуальні гарантії і повноваження співробітників міліції в подібних ситуаціях, на думку В.ФЕДОТОВОЇ, необхідно регламентувати чіткіше. Треба створювати нормативні акти, які детально описуватимуть дії міліції при контактах з дітьми груп ризику.

Вплинути на проблему, за словами Вікторії ФЕДОТОВОЇ, могло б і посилення санкцій стосовно законних представників дітей, які ігнорують свої обов`язки. Дуже важливим компонентом стратегії вирішення проблеми експерт називає просвітницькі програми для дітей зазначеної категорії та міліціонерів тих підрозділів, які найчастіше контактують з дітьми.

